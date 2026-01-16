Μενού

Ο Asap Rocky έβγαλε τη Ριάνα από το friend zone λόγω της μαμάς του. Γιατί η μαμά ήξερε

Η μητέρα του Asap Rocky είχε καταλάβει, πως εκείνος και η Ριάνα έπρεπε να γίνουν ζευγάρι - κι ας ήταν για χρόνια φίλοι.

Η τραγουδίστρια και επιχειρηματίας Ριάνα
Ριάνα | (Evan Agostini/Invision/AP)
Το ότι οι μαμάδες τα ξέρουν όλα - τουλάχιστον στις περισσότερες περιπτώσεις - και έχουν ένστικτο για τα παιδιά τους είναι δεδομένο. Το ότι μπορούν να καταλάβουν ποιος σύντροφος είναι ιδανικός για το παιδί τους και ποιος όχι, πριν καλά - καλά υπάρξη η σχέση - είναι σπάνιο, αλλά συμβαίνει. Τρανό παράδειγμα ο Asap Rocky και η Ριάνα, αφού η μητέρα του είχε καταλάβει πως εκείνος και το pop idol πρέπει να γίνουν ζευγάρι. Κι έγιναν και είχε δίκιο.

