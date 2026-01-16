Ο Asap Rocky έβγαλε τη Ριάνα από το friend zone λόγω της μαμάς του. Γιατί η μαμά ήξερε

Το ότι οι μαμάδες τα ξέρουν όλα - τουλάχιστον στις περισσότερες περιπτώσεις - και έχουν ένστικτο για τα παιδιά τους είναι δεδομένο. Το ότι μπορούν να καταλάβουν ποιος σύντροφος είναι ιδανικός για το παιδί τους και ποιος όχι, πριν καλά - καλά υπάρξη η σχέση - είναι σπάνιο, αλλά συμβαίνει. Τρανό παράδειγμα ο Asap Rocky και η Ριάνα, αφού η μητέρα του είχε καταλάβει πως εκείνος και το pop idol πρέπει να γίνουν ζευγάρι. Κι έγιναν και είχε δίκιο.
