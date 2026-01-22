Μενού

Ο Άστον Κούτσερ απάντησε - επιτέλους - στην πιο άβολη ερώτηση: Κάνουν ή όχι ντους με τη Μίλα Κούνις;

Ο Άστον Κούτσερ και η Μίλα Κούνις έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν, ότι δεν κάνουν μπάνιο - όπως και πολλοί άλλοι celebrities του Χόλιγουντ (κρίμα).

Άστον Κούτσερ
Άστον Κούτσερ | Getty
Ο Άστον Κούτσερ και η Μίλα Κούνις, ενώ αποτελούν ένα από τα πιο δημοφιλή ζευγάρια του Χόλιγουντ, έχουν καταφέρει να θέσουν υπό έλεγχο τον τρόπο, με τον οποίο η δημοσιότητα επιδρά στη ζωή τους.

Οι δυο τους κρατούν την καθημερινότητά τους εντός της ιδιωτικής σφαίρας, επιλέγοντας να βρεθούν μπροστά από τις κάμερες μόνο για επαγγελματικούς λόγους.

