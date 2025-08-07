O cringe χορός του Τζεφ Μπέζος σε κλαμπ στην Ίμπιζα που τρέλανε το διαδίκτυο

Ο Τζεφ Μπέζος παρόλο που έχει διακριθεί στο επιχειρείν, στην πίστα φαίνεται να δυσκολεύεται.

Ο δισεκατομμυριούχος και η σύζυγός του Λόρεν Σάντσεζ βρέθηκαν σε νυχτερινό κλαμπ της Ίμπιζα, όπου η Σάντσεζ έκλεψε την παράσταση με τον έντονο χορό της, ενώ ο Μπέζος φαινόταν άβολος στις κινήσεις του.

Η 55χρονη πρώην δημοσιογράφος χόρευε με ενθουσιασμό, ενώ ο 61χρονος ιδρυτής της Amazon απλώς λικνιζόταν αργά στους ρυθμούς της EDM μουσικής.

Jeff bezos booth at a troxler set 💔 game is gone pic.twitter.com/t6BuJIo66j — Carley 🤖 (snob) (@carleypero) August 6, 2025

Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε τον Ιούνιο στη Βενετία με γάμο αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων και καλεσμένους όπως η Όπρα, ο Ντι Κάπριο και η Κιμ Καρντάσιαν, συνεχίζει το πολυτελές ταξίδι του με το υπερ-γιοτ Koru.

Μάλιστα, πρόσφατα φιλοξένησαν τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο και τη σύντροφό του Βιτόρια σε ένα A-list ραντεβού στη θάλασσα.

