O cringe χορός του Τζεφ Μπέζος σε κλαμπ στην Ίμπιζα που τρέλανε το διαδίκτυο

Ο Τζεφ Μπέζος παρόλο που έχει διακριθεί στο επιχειρείν, στην πίστα φαίνεται να δυσκολεύεται.
Ο δισεκατομμυριούχος και η σύζυγός του Λόρεν Σάντσεζ βρέθηκαν σε νυχτερινό κλαμπ της Ίμπιζα, όπου η Σάντσεζ έκλεψε την παράσταση με τον έντονο χορό της, ενώ ο Μπέζος φαινόταν άβολος στις κινήσεις του.
Η 55χρονη πρώην δημοσιογράφος χόρευε με ενθουσιασμό, ενώ ο 61χρονος ιδρυτής της Amazon απλώς λικνιζόταν αργά στους ρυθμούς της EDM μουσικής.
Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε τον Ιούνιο στη Βενετία με γάμο αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων και καλεσμένους όπως η Όπρα, ο Ντι Κάπριο και η Κιμ Καρντάσιαν, συνεχίζει το πολυτελές ταξίδι του με το υπερ-γιοτ Koru.
Διαβάστε ακόμα: Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσεζ παντρεύτηκαν στη Βενετία - Η πρώτη φωτογραφία μετά την τελετή
Μάλιστα, πρόσφατα φιλοξένησαν τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο και τη σύντροφό του Βιτόρια σε ένα A-list ραντεβού στη θάλασσα.
Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.