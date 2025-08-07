Μενού

O cringe χορός του Τζεφ Μπέζος σε κλαμπ στην Ίμπιζα που τρέλανε το διαδίκτυο

Ο Τζεφ Μπέζος απολαμβάνει το ταξίδι του μέλιτος και χορεύει στην Ίμπιζα.

Τζεφ Μπέζος
O Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσεζ | Shutterstock
Ο Τζεφ Μπέζος παρόλο που έχει διακριθεί στο επιχειρείν, στην πίστα φαίνεται να δυσκολεύεται.

Ο δισεκατομμυριούχος και η σύζυγός του Λόρεν Σάντσεζ βρέθηκαν σε νυχτερινό κλαμπ της Ίμπιζα, όπου η Σάντσεζ έκλεψε την παράσταση με τον έντονο χορό της, ενώ ο Μπέζος φαινόταν άβολος στις κινήσεις του. 

Η 55χρονη πρώην δημοσιογράφος χόρευε με ενθουσιασμό, ενώ ο 61χρονος ιδρυτής της Amazon απλώς λικνιζόταν αργά στους ρυθμούς της EDM μουσικής.

Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε τον Ιούνιο στη Βενετία με γάμο αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων και καλεσμένους όπως η Όπρα, ο Ντι Κάπριο και η Κιμ Καρντάσιαν, συνεχίζει το πολυτελές ταξίδι του με το υπερ-γιοτ Koru. 

Μάλιστα, πρόσφατα φιλοξένησαν τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο και τη σύντροφό του Βιτόρια σε ένα A-list ραντεβού στη θάλασσα.
 

