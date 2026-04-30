Ο διάβολος δεν φοράει Prada αν δεν πέσει χρήμα: Η επική μπλόφα της Στριπ που άλλαξε το Χόλιγουντ

Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί την εμβληματική Μιράντα Πρίστλεϊ χωρίς το παγερό, αριστοκρατικό βλέμμα της Μέριλ Στριπ; Κι όμως, λίγο έλειψε να μη δούμε ποτέ την κορυφαία ηθοποιό στον ρόλο που άφησε εποχή, αφού η ίδια είχε αποφασίσει να παίξει ένα αληθινό, «σκληρό πόκερ» με τους παραγωγούς της ταινίας.

Σε μια άκρως αποκαλυπτική της συνέντευξη στην εκπομπή Today, η χολιγουντιανή σταρ παραδέχτηκε το απόλυτο μυστικό πίσω από τη θρυλική συμφωνία: απέρριψε την πρώτη πρόταση των παραγωγών, με έναν και μοναδικό, πανέξυπνο σκοπό. Να διπλασιάσει την αμοιβή της.

Η Στριπ ένιωσε από την πρώτη στιγμή τη δυναμική του project. Ήξερε πως κρατούσε στα χέρια της ένα κινηματογραφικό «χρυσάφι». Όπως εξομολογήθηκε με αφοπλιστική ειλικρίνεια, εφάρμοσε στην πράξη την αυστηρότητα της ηρωίδας της:

«Ήξερα ότι θα γινόταν τεράστια επιτυχία. Το σενάριο ήταν απλώς εξαιρετικό. Όταν με πήραν τηλέφωνο για την πρώτη πρόταση, τους είπα ορθά κοφτά: "Όχι, δεν πρόκειται να το κάνω". Ήθελα να τεστάρω τα νερά, να δω τι θα συμβεί αν ζητήσω ακριβώς τα διπλάσια. Και μαντέψτε... μου είπαν αμέσως "Φυσικά!"».

Χρειάστηκε να φτάσει 56 ετών για να συνειδητοποιήσει την πραγματική της δύναμη στη βιομηχανία του θεάματος. «Μου πήρε τόσο καιρό για να καταλάβω ότι μπορώ να το κάνω αυτό», δήλωσε, συμπληρώνοντας με αυτοπεποίθηση: «Ήμουν απολύτως σίγουρη για την επιτυχία. Και κυρίως, ένιωθα ότι με είχαν πραγματικά ανάγκη».

Η αλήθεια είναι πως η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός είχε φτάσει σε ένα κομβικό σημείο της ζωής της, φλερτάροντας ανοιχτά με την ιδέα να εγκαταλείψει τα φώτα της δημοσιότητας. Αυτή ακριβώς η εσωτερική χαλαρότητα ήταν που της έδωσε το πάνω χέρι στις διαπραγματεύσεις.

«Το ήθελα το πρότζεκτ, αλλά αν δεν δέχονταν τους όρους μου, ήμουν απόλυτα οκέι με αυτό. Είμαι μεγάλη, ήμουν 56 ετών και ήδη έτοιμη να αποσυρθώ», εξήγησε χαλαρά.

Τελικά, η στρατηγική της όχι απλώς απέδωσε, αλλά έγραψε κινηματογραφική ιστορία. Η ταινία έσπασε τα ταμεία παγκοσμίως, συγκεντρώνοντας το ιλιγγιώδες ποσό των 326 εκατομμυρίων δολαρίων στο box office.

Και επειδή μια δόση από Μιράντα Πρίστλεϊ δεν είναι ποτέ αρκετή, η Μέριλ Στριπ επέστρεψε θριαμβευτικά στον ρόλο της για το πολυαναμενόμενο σίκουελ, «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2», που έκανε πρεμιέρα στις 20 Απριλίου, υπενθυμίζοντας σε όλους ποιος κάνει κουμάντο στο Χόλιγουντ.