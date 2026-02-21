Ο διάσημος αρχιτέκτονας που φιλοξενεί στην Ύδρα τον Μπραντ Πιτ - Είχε αγοράσει το σπίτι από Έλληνα επιχειρηματία

Κι όμως, ο Μπραντ Πιτ δεν προτίμησε κάποιο πολυτελές ξενοδοχείο της Ύδρας για τη διαμονή του, όσο πραγματοποιούνται τα γυρίσματα της νέα του ταινίας αλλά επέλεξε να μείνει στο σπίτι γνωστού αρχιτέκτονα, απολαμβάνοντας ιδιωτικότητα και διακριτική πολυτέλεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες από ρεπορτάζ της εκπομπής Εξελίξεις Τώρα, ο Χολιγουντιανός σταρ φιλοξενείται σε σπίτι διάσημου Αμερικανού αρχιτέκτονα, οποίος το είχε αγοράσει από Έλληνα επιχειρηματία και το οποίο βρίσκεται κοντά στο λιμάνι του νησιού και είχε το σπίτι από Έλληνα επιχειρηματία.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι την Τρίτη, πρόκειται να πραγματοποιηθεί το γύρισμα της κινηματογραφικής άφιξης του Πιτ στο νησί με ένα κίτρινο δελφίνι της δεκαετίας του 1980.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μπραντ Πιτ έφτασε την Παρασκευή στο νησί και αναμένεται να παραμείνει εκεί για δύο εβδομάδες.