Ο Άντριου Τέιτ (Andrew Tate) νοίκιασε υπεραυτοκίνητα και δανείστηκε ένα γιοτ για να φαίνεται «υπερπλούσιος» και να δημιουργήσει διαδικτυακή αλληλεπίδραση, δήλωσε ο δικηγόρος του σε μια προσπάθεια να καλύψει τους δύο άνδρες λέγοντας ότι είναι «περσόνες».

Υπενθυμίζεται ότι, ο άνδρας των social media και ο αδελφός του Τρίσταν, πριν από ένα μήνα συνελήφθησαν στις ΗΠΑ, αφού οι βρετανικές αρχές εξέδωσαν 38 νέες κατηγορίες εναντίον τους, για βιασμούς και σωματεμπορία.

Αναλυτικότερα, οι νομικοί εκπρόσωποι του αυτοαποκαλούμενου μισογύνη influencer των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του αδελφού του, ισχυρίστηκαν σήμερα (25/8) ότι οι δυό τους σκόπιμα παρουσιάζονταν ως πολύ πλουσιότεροι από ό,τι είναι, επειδή το «επιχειρηματικό τους μοντέλο εξαρτάται από την διαδικτυακή προσοχή».

«Το θέμα είναι η εξωφρενικότητα των αναρτήσεων που κάνουν και αφορούν αυτούς. Όσο πιο υπερβολική και αλλόκοτη είναι η ανάρτηση, τόσο πιο πιθανό είναι να δημιουργήσει προβολές και likes, κάτι που με τη σειρά του δημιουργεί εισόδημα. Με λίγα λόγια, παίζουν ρόλο», συμπλήρωσαν οι δικηγόροι τους, σύμφωνα με τον Guardian.

Οι δικηγόροι τόνισαν επίσης ότι τα βίντεο που παρουσιάζουν πολυτελή γιοτ, αυτοκίνητα και ακριβά ρολόγια δεν πρέπει να θεωρούνται απόδειξη του πλούτου των αδελφών. Σύμφωνα με αυτούς, το γιοτ που εμφανίζεται σε ένα διαφημιστικό βίντεο δεν ανήκει στους Tates: πληρώθηκαν για να το διαφημίσουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το έγγραφο αναφέρει ότι ενοικιάστηκαν μια Aston Martin αξίας 2,1 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και Bugatti αξίας 5 εκατομμυρίων δολαρίων και 7 εκατομμυρίων δολαρίων που εμφανίστηκαν στα βίντεο του Tristan Tate. Οι εκπρόσωποι της υπεράσπισης δήλωσαν επίσης ότι η αποτίμηση της συλλογής ρολογιών του Andrew Tate βασίζεται σε υλικό από ανεξάρτητη εξειδικευμένη έκδοση.

Οι δικηγόροι χαρακτήρισαν υπερβολικούς τους ισχυρισμούς ότι οι αναρτήσεις του Andrew Tate στο X φέρονται να αποφέρουν εννιαψήφια ποσά, καθώς και τις δηλώσεις του σχετικά με μια πιθανή πρωθυπουργία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Απέρριψαν επίσης τους ισχυρισμούς ότι τα αδέρφια έχουν απεριόριστα αποθέματα κρυπτονομισμάτων και μετρητών.