Αδελφοί Tate όπως ο «πάτος» της ανθρωπότητας: Συνελήφθησαν ξανά με 59 κατηγορίες βιασμού και σωματεμπορίας

Ο αμφιλεγόμενος influencer Άντριου Τέιτ (Andrew Tate) και ο αδελφός του Τρίσταν συνελήφθησαν στις ΗΠΑ, αφού οι βρετανικές αρχές εξέδωσαν 38 νέες κατηγορίες εναντίον τους.

Η Εισαγγελία του Στέμματος (CPS) του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι ο Άντριου κατηγορείται για επτά ακόμη κατηγορίες βιασμού, καθώς και για κατηγορίες που σχετίζονται με σωματεμπορία και παιδική πορνογραφία.

Οι κατηγορίες σε βάρος του Τρίσταν περιλαμβάνουν δύο κατηγορίες βιασμού και τρεις κατηγορίες οργάνωσης ή διευκόλυνσης εμπορίας ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση.

Αδελφοί Tate: Γεμίζουν το «λεύκωμα» με κατηγορίες

Ο συνολικός αριθμός κατηγοριών εναντίον των αδελφών είναι πλέον 59, ανέφερε η αστυνομία του Μπέντφορντσαϊρ και του Χερτφορντσαϊρ.

Η φερόμενη αδίκημα λέγεται ότι έλαβε χώρα μεταξύ Ιουλίου 2010 και Αυγούστου 2017. Οι αδελφοί Tate έχουν αρνηθεί προηγουμένως οποιαδήποτε ανάμειξή τους στις υποθέσεις.

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«Αυτές οι αποφάσεις ακολούθησαν την παραλαβή ενός νέου φακέλου αποδεικτικών στοιχείων από την αστυνομία του Μπέντφορντσαϊρ και ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό των φερόμενων θυμάτων σε αυτήν την υπόθεση σε επτά», δήλωσε ο Μάλκολμ ΜακΧάφι, επικεφαλής του Τμήματος Ειδικών Εγκλημάτων στην Εισαγγελία του Στέμματος.

Η βρετανική αστυνομία τούς ερευνά για μια σειρά από αδικήματα σε αυτό που χαρακτήρισε «πολύπλοκη έρευνα».

Ως αποτέλεσμα, εγκρίθηκαν 38 νέες κατηγορίες εναντίον των αδελφών, πράγμα που σημαίνει ότι πλέον υπάρχουν συνολικά 42 κατηγορίες εναντίον του Άντριου και 17 εναντίον του Τρίσταν.

Αμερικανοί αξιωματικοί επιβεβαίωσαν στο BBC ότι οι Tate είχαν τεθεί υπό κράτηση, ενώ εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι συλλήψεις έγιναν «στο πλαίσιο των διαδικασιών έκδοσης».

Η CPS ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι έχει ζητήσει την έκδοση των αδελφών, οι οποίοι έχουν διπλή βρετανική και αμερικανική υπηκοότητα, από τις ΗΠΑ.