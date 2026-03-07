Ο Fipster αποκάλυψε τον λόγο που διακόπηκε η συνεργασία του με την Μαίρη Συνατσάκη

To «Raw House», είναι« παιδί» του Fipster και της Μαίρης Συνατσάκη, ωστόσο, έγινε γνωστό ότι οι δυό τους βάζουν τέλος στη συνεργασία τους.
Ο ίδιος αποκάλυψε στον ΣΚΑΙ, και τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τους λόγους που σταματούν, διαψεύδοντας τις φήμες τσακωμού.
Όπως εξηγεί, η διακοπή οφείλεται στην έλλειψη χρόνου της Μαίρης Συνατσάκη που ήδη τρέχει δυο εταιρείες, έχοντας και την κόρη της.
Μεταξύ άλλων δήλωσε: «Την αγαπώ την Μαίρη. Από τους ανθρώπους με τη μεγαλύτερη ενσυναίσθηση που έχω γνωρίσει. Αποχώρησε από το Raw χωρίς drama.
H Μαίρη ταυτόχρονα είχε δύο εταιρείες, ένα παιδί και έναν Ίαν. Μου είπε ότι δεν έχει χρόνο και έχει τύψεις που δεν ασχολείται», δήλωσε για την απόφαση της creator.
