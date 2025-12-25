Ο Φοίβος αποκαλύπτει πρώτη φορά: Αυτή είναι η ιστορία πίσω από το τραγούδι «Χριστούγεννα» της Βανδή

Το τραγούδι «Χριστούγεννα» της Δέσποινας Βανδή, είναι αναλλοίωτο στον χρόνο και ανήκει στο Top5 των must τραγουδιών για τις γιορτές. Και ενώ το τραγουδάμε συνεχώς, ξέρουμε την ιστροία του; Ο δημιουργός του, Φοίβος, αποκάλυψε «τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις».

Ο μουσικοσυνθέτης μοιράστηκε με τους ακολούθους του στο TikTok τι ήταν αυτό που τον οδήγησε το 2001 να γράψει το χιτ στο διπλό άλμπουμ “Γεια”.

Όπως εξήγησε, η ιδέα για ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι ήρθε από τα ταξίδια του στο εξωτερικό, όπου άκουγε διαφορετικές γιορτινές μελωδίες και ένιωθε έντονα την ατμόσφαιρα των ημερών. Καθοριστική στιγμή ήταν μια βόλτα στη χιονισμένη Νέα Υόρκη.

«Την Παραμονή των Χριστουγέννων ταξίδευα στο εξωτερικό και στις χώρες που επισκεπτόμουν άκουγα διάφορα χριστουγεννιάτικα τραγούδια, που έδιναν έναν ιδιαίτερο τόνο στο εορταστικό κλίμα της συγκεκριμένης περιόδου.

Περπατώντας στη χιονισμένη Νέα Υόρκη, μου ήρθε η ιδέα να γράψω ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι για να έχουμε το δικό μας σήμα κατατεθέν. Έπειτα διανύθηκε μια μεγάλη απόσταση και δεν πίστευα ότι θα γίνει όσο πετυχημένο έγινε.

Στα μέσα εκείνου του καλοκαιριού, μετά τη Νέα Υόρκη, έπρεπε να γράψω τους στίχους. Αποφάσισα να το δώσω στη Δέσποινα, που τότε φτιάχναμε τον δίσκο της. Ήθελα μέσα από τους στίχους να μεταφέρω αυτήν τη μελαγχολία που ένιωθα, βγαίνοντας από τα στούντιο να βλέπω ζευγαράκια πιασμένα χέρι-χέρι να απολαμβάνουν το μαγικό κλίμα των Χριστουγέννων, το οποίο εγώ αγνοούσα μέχρι τότε. Για αυτό στο τέλος του δεύτερου κουπλέ λέω ότι πονάει πολύ η μοναξιά.

Ξεκινώντας τη δική μου οικογένεια, η γυναίκα μου μου έμαθε ότι Χριστούγεννα ευτυχισμένα δεν γίνονται χωρίς εκείνη».