Ο φραπέ ξανά μόδα: Η Gen Z έκανε viral τον καφέ των γονιών μας

Κάποτε ήταν το απόλυτο σύμβολο του ελληνικού καλοκαιριού: πλαστικό ποτήρι, καλαμάκι, παγάκια και αφρός μέχρι πάνω. Για πολλά χρόνια ο φραπέ θεωρούταν ο «καφές των γονιών μας», δίνοντας τη θέση του στον freddo espresso αλλά και σε κάθε πιθανή hipster εκδοχή καφέ. Κι όμως, η Gen Z δείχνει να τον επαναφέρει.

Τον τελευταίο καιρό παρατηρείται μια απροσδόκητη αύξηση της ζήτησης του φραπέ σε καταστήματα εστίασης και μάλιστα από την γενιά που δεν τον βίωσε στην ακμή του, αλλά τον γνώρισε έμμεσα, παρακολουθώντας γονείς και μεγαλύτερα αδέλφια να τον απολαμβάνουν κάθε πρωί και απόγευμα, μετατρέποντάς τον σε καθημερινή τελετουργία.

Η εκπομπή του Action 24 «Τώρα.» επικοινώνησε με τον Δημήτρη Καρακώνη, υπεύθυνο καταστήματος εστίασης στη Δάφνη, ο οποίος επιβεβαίωσε πως οι νέοι ζητούν όλο και περισσότερο στιγμιαίο καφέ -είτε ζεστό είτε κρύο.

Η αύξηση της ζήτησης, όπως ανέφερε ο ίδιος, μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι είναι φθηνότερος από τους υπόλοιπους καφέδες, καθώς δεν απαιτείται ιδιαίτερη τεχνογνωσία για να παρασκευαστεί.

Άλλος λόγος αποτελεί ότι oι νέες γενιές και ειδικά η Gen Z νοσταλγούν συνήθειες του παρελθόντος και έτσι τις μεταφέρουν στο σήμερα.

Ο ίδιος δήλωσε πως οι νέοι ζητούν τόσο τον παραδοσιακό φραπέ, γλυκό ή μέτριο, με γάλα ή χωρίς αλλά και παραλλαγές του με φυτικά γάλατα, όπως γάλα βρόμης.

O φραπέ φαίνεται να αποκτά νέα ζωή, προσαρμοσμένος στα σύγχρονα διατροφικά δεδομένα, αποδεικνύοντας ότι οι παλιές συνήθειες μπορούν να επανέλθουν όταν συναντούν τις ανάγκες της νέας γενιάς.