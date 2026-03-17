Το μπάσκετ δεν είναι το μόνο που ενώνει τον Ουίλιαμ Εζέτζα με τον Greek Freak Γιάννη Αντετοκούνμπο, αφού όπως παραδέχεται συχνά ο κόσμος τους μπερδεύει λόγω ομοιότητας.

Ο 21χρονος Ουίλιαμ Εζέτζα ο οποίος έχει ύψος 1,98μ. και παίζει μπάσκετ στο Παγκράτι μιλώντας στο «Πρωινό» περιέγραψε ευτράπελα που του έχουν τύχει.

«Με μπερδεύουν συνέχεια με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, όποτε με βλέπουν στο μετρό με σταματάνε, ενώ εγώ δεν βλέπω καμία ομοιότητα. Διέσχιζα τον δρόμο στο Σύνταγμα και τρέχει ένα αγόρι από πίσω μου και με τραβάει και μου λέει: “Γιάννη να βγάλουμε μία φωτογραφία”», ανέφερε.

Ενώ μια άλλη φορά τον κέρασαν μια σκεπαστή νομίζοντας ότι είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Παραδέχτηκε ωστόσο ότι οι δυο τους δεν γνωρίζονται, αλλά φυσικά ο Ουίλιαμ τον ακολουθεί στο Instagram.