Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης έκλεισε τα 45 και οι συνεργάτες του δεν τον ξέχασαν - Η έκπληξη επί σκηνής

Τα 45α γενέθλιά του γιόρτασε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και οι συντελεστές της θεατρικής παράστασης «Του αγοριού απέναντι» τού ετοίμασαν μία έκπληξη επί σκηνής.

Λίγες μέρες μετά την Τρίτη (28/07), όταν και ήταν τα γενέθλιά του, οι συνεργάτες του ηθοποιού του έσβησαν τούρτα επί σκηνής, τραγουδώντας του τα χρόνια πολλά.

Ο ίδιος φάνηκε να απολαμβάνει ιδιαίτερα τις στιγμές και αστειεύτηκε με το κοινό, ευχαριστώντας το που παραβρέθηκε στη μεγάλη ημέρα για τον ίδιο.

«Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε στα γενέθλιά μου. Ό,τι πιείτε… θα το πληρώσετε» είπε, χαριτολογώντας.

Δίπλα του, στο σβήσιμο των κεριών και η αγαπημένη του, Κατερίνα Γερονικολού, που συμμετέχει στην ίδια παραγωγή.

Πριν από μέρες, ο ίδιος είχε φάει και άλλο ένα γενέθλιο γλυκό, πάνω σε σκάφος αυτή τη φορά. Στο τότε μήνυμά του ανέφερε:

«Σας ευχαριστώ πάαααρα πολύ που μου τελειώσατε την μπαταρία του κινητού από 14:00 το μεσημέρι !!! Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές και το ξέρετε ότι είμαι ζώον σε αυτά και δεν απαντάω αλλά με αγαπάτε με τα ελαττώματα μου! Μέσα από την καρδιά μου τα συκώτια μου και τα νεφρά μου ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ».