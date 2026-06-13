Ουγγαρέζος - Τσιμιτσέλης: Οι φιλίες (δεν) χαλάνε για την TV - Η κόντρα που ξεκίνησε πριν μήνες

Μία κόντρα μηνών είναι αυτή ανάμεσα στον Γιάννη Τσιμιτσέλη και στον Δημήτρη Ουγγαρέζο με πολλούς να αναρωτιούνται ακόμα για το πώς ξεκίνησε, αφού στο παρελθόν οι δύο άνδρες είχαν χρόνια φιλία και αλληλοεκτίμηση.

Η έναρξη αυτής της σεζόν τον Σεπτέμβριο γέννησε και αυτή την κόντρα, όταν δηλαδή ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ανέλαβε την εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα», παρουσιαστές της οποίας ήταν την πρώτη σεζόν η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής, υπόθεση που ανάμεσα στον ΣΚΑΪ και τους δημοσιογράφους έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης.

Τότε, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος είχε υποστηρίξει πριν ακόμα κάνει πρεμιέρα ο φίλος του στον ΣΚΑΪ ότι δεν είναι όλοι για όλα και πως δεν είναι σωστό να συντονίζει ένας ηθοποιός δημοσιογράφους.

Συγκεκριμένα: «Κι εμένα είναι φίλος μου ο Γιάννης. Πιστεύω δεν μπορούν όλοι να τα κάνουν όλα και δεν πρέπει να τα κάνουν όλοι όλα. Ο Γιάννης είναι ένας πάρα πολύ ικανός άνθρωπος που έκανε τηλεπαιχνίδια μέχρι τώρα. Το να συντονίζει μια δημοσιογραφική εκπομπή είναι κάτι που νομίζω...».

Δημήτρης Ουγγαρέζος: «Τι σκ… φιλία είναι αυτή;»

Λίγες ημέρες αργότερα, με την εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» να έχει συμπληρώσει ήδη τις πρώτες τις ώρες στον αέρα, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος αποκάλυψε ότι ο Γιάννης Τσιμιτσέλης του είχε στείλει μήνυμα εξαιτίας της «αρνητικής κριτικής» του και ξέσπασε στον αέρα για το φιλικό ghosting μετά από αυτό σχολιάζοντας «Τι σκ... φιλία είναι αυτή;».

«Ούτε πρόθεση έχω να είμαι ο τιμωρός, ούτε ο δικαστής της ελληνικής τηλεόρασης. Μου έστειλε μήνυμα ο Γιάννης. Έχουμε καταντήσει πριν σχολιάσουμε κάτι αρνητικά να δώσουμε ένα παρασκήνιο και να απολογούμαστε.

Είπα ότι εμένα είναι φίλος μου, ότι είναι ταλαντούχος, ότι ό,τι έχει κάνει το έχει κάνει καλά σε επίπεδο ψυχαγωγίας, στα παιχνίδια στο Tempting Fortune για να μπορέσω και ο Γιάννης και όλοι να πω κριτική αρνητική. Η οποία ποια ήταν; Ότι δεν θεωρώ ότι ένας ηθοποιός, ο Γιάννης ή ο οποιοσδήποτε – ακόμα κι αν είναι φίλος μου- πρέπει ή είναι σωστό να συντονίζει δημοσιογράφους. Και επιμένω.

Γιάννη μου, σου απάντησα, δεν διάβασες, ούτε μου απάντησες ποτέ στα μηνύματα. Δεν ξέρω τι φίλος είσαι που στέλνεις ένα μήνυμα, σε παίρνω τηλέφωνο -γιατί οι φίλοι καταρχάς παίρνουν τηλέφωνο, δεν στέλνουν ένα μήνυμα και πηγαίνουν μετά για ύπνο-, δεν το σηκώνεις, σου στέλνω και ηχητικά, σου έστειλα και γραπτό, δεν τα διάβασες ποτέ! Δεν ξέρω τι σκ..ά φιλία είναι αυτή!

Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή είναι η γνώμη μου, δεν το λέω από αντίδραση. Σε αγαπώ και σε εκτιμώ πάρα πολύ επαγγελματικά. Αλλά η γνώμη μου είναι ότι ηθοποιός δεν μπορεί να συντονίσει δημοσιογραφική εκπομπή», είχε πει συγκεκριμένα ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Περίμενα τουλάχιστον αυτός να μη με θάψει»

Δέκα περίπου ημέρες μετά, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης εμφανίστηκε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα εκφράζοντας την απογοήτευσή του για τον φίλο του.

«Όταν γινόταν όλο αυτό και μου έστελναν αποσπάσματα από τις εκπομπές για το τι λέει ο ένας και ο άλλος, άκουσα την τοποθέτηση του Δημήτρη, ο οποίος με είπε ακατάλληλο γι’ αυτό κι ότι είμαι ένας καλός άνθρωπος που έχει κάνει κάποια τηλεπαιχνίδια, σκέφτηκα “ώπα ρε φίλε, είμαστε φίλοι…”. Δεν περιμένω να ακούσω από σένα τι καταπληκτικός είσαι σε αυτό που κάνεις…

Ακόμα και την κακή κριτική τη δέχομαι. Και του στέλνω ένα προσωπικό μήνυμα στο κινητό, δεν βγήκα σε ένα κανάλι να πω κάτι. Ήμουν τσαντισμένος μαζί του. Έστειλα σε έναν φίλο ένα μήνυμα… Μου στέλνει κάποια μηνύματα που ακόμα και τώρα δεν τα έχω διαβάσει γιατί ήμουν εκνευρισμένος. Μετά από 3 ημέρες, βγαίνει πάλι ο Δημήτρης και κάνει ένα πολύ μεγάλο σόου σε σχέση με τη φιλία. Δημόσια. Δεν περιμένω να μου χαϊδέψουν τα αφτιά, αλλά όταν έχω έναν φίλο σε έναν χώρο, περιμένω τουλάχιστον αυτός να μη με θάψει. Απογοητεύτηκα πάρα πολύ από τον Δημήτρη.

Και μετά ουσιαστικά το λάθος του Δημήτρη για εμένα, δεν είναι η πρώτη τοποθέτηση αλλά η δεύτερη. Είμαι ένας άνθρωπος που δέχομαι και την κακή και την καλή κριτική… Αν σου στείλω εγώ ένα προσωπικό μήνυμα και εσύ το εκθέσεις σε μία εκπομπή, θεωρώ ότι είναι λάθος», υπογράμμισε.

«Σκέψου να μην είχε τελειώσει το κεφάλαιο “Ουγγαρέζος” γι’ αυτόν, τι θα ’λεγε…», είχε «απαντήσει» με tweet του ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Ανάρτηση του Ουγγαρέζου για Τσιμιτσέλη | Twitter

Τσιμιτσέλης: «Όταν χωνέψει τα άντερά του ο Ουγγαρέζος, θα χωνέψει και τα υπόλοιπα»

Flashforward και μετά από μια περίοδο σιγής φτάνουμε στον Μάιο όπου ο Δημήτρης Ουγγαρέζος σχολίασε την έκφραση «νικητής του Survivor» που χρησιμοποίησε ο Γιώργος Λιανός για τον Σταύρο Φλώρο στο 20 λεπτών κλείσιμο του ριάλιτι. Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης αναφερόμενος σε αυτό είπε on camera: «Όταν χωνέψει τα άντερά του ο Ουγγαρέζος, θα χωνέψει και τα υπόλοιπα».

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Ουγγαρέζος: «Το όνομα του Γιάννη ακούστηκε μόνο σε ένα δικαστήριο»

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, θέλησε να δώσει τη δική του απάντηση στον ηθοποιό και μέσα από μια ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, έγραψε: «Το όνομα του Γιάννη όσον αφορά τα τηλεοπτικά φέτος ακούστηκε μόνο σε ένα δικαστήριο. Καλό είναι να δέχεται την κριτική έγκαιρα για να μην την πληρώνουμε όλοι μετά».

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Τσιμιτσέλης: «Ο Ουγγαρέζος κυνηγάει συνέχεια φαντάσματα»

Λίγες ημέρες μετά από την επανέναρξη της κόντρας ο Γιάννης Τσιμιτσέλης εμφανίστηκε και πάλι στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα όπου ανέφερε για τον Ουγγαρέζο:

«Να πάω εγώ να του μιλήσω; Δεν έχω λόγο να πάω. Δεν θα πω γεια. Δεν έχω λόγο να του πω γεια. Με στενοχωρεί γιατί δεν ξέρω τι έχει ο Δημήτρης φέτος. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Δηλαδή, ασχολείται και κυνηγάει συνέχεια φαντάσματα με πάρα πολύ κόσμο. Δεν είμαι ο μοναδικός δηλαδή… Δεν είναι δουλειά να τα χώνεις ανά πάσα ώρα και στιγμή, στα πάντα.

Δηλαδή, είναι ο τρόπος που κάνεις την κριτική. Και να την κάνει όπως θέλει, όπως γουστάρει. Απλά, ο Δημήτρης εδώ και πάρα πολλά χρόνια είχε χτίσει ένα προφίλ σύμφωνα με αυτό που ήξερα εγώ, ότι είναι ένα καλό παιδί, εξαιρετικός σε αυτό που κάνει. Είναι εργαλείο ο Δημήτρης… Ευφυής. Και στην εκπομπή του στο ραδιόφωνο πολύ έξυπνος, πολύ αστείος και τέτοια.

Από ένα σημείο και μετά, πιθανότατα επειδή δεν του δόθηκαν οι ευκαιρίες που θα ‘πρεπε, για μένα, να του δοθούν, του γύρισε ο εγκέφαλος. Και ξαφνικά τα βάζει με όλους. Και έχει γυρίσει λίγο τούμπα το προφίλ του, ότι είναι το κακό παιδί. Ενώ δεν είναι κακό παιδί.

Δεν ξέρω πώς του τη βίδωσε με μένα. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω πώς του τσάκισε έτσι απότομα με μένα. Δεν καταλαβαίνω τι έπαθε με μένα εκείνες τις μέρες. Δεν ξέρω» ανέφερε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Ουγγαρέζος: «Ποτέ δεν είχα πιλάλα για εκπομπή - Ο Γιάννης πήγε στον Λιάγκα που έφτυνε»

Και φτάνουμε πια Ιούνιο, με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να κάνει μόνος του μια ανασκόπηση της κόντρας τους χαρακτηρίζοντας τον ηθοποιό «οργισμένο».

«Κι εγώ παίζει να έχω χάσει την μπάλα, αλλά έχει χάσει όλη η, όλη η φάση μας την μπάλα. Γι’ αυτό και ο κόσμος δεν βλέπει πια τηλεόραση. Τι του είπα; "Μη συντονίσεις δημοσιογραφική εκπομπή". Το 'κανε.

Έκανε χειρότερα νούμερα από τη Ρέβη και τον Κουρδή. Και τώρα ενεπλάκη και το όνομά του στα δικαστήρια και ακούγεται.

Δικαιώθηκα, δεν με νοιάζει να το πω. Αλλά όχι και να τα ακούσω μετά από 8 μήνες. Να συνεχίζει ο Γιάννης να με βρίζει, για να μην παραδεχτεί τη μαλ… που έκανε», είπε αρχικά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

«Μπορεί να έχω κολλήματα, μπορεί να είμαι γκρινιάρης, μπορεί οτιδήποτε, αλλά ποτέ δεν είχα πιλάλα να έχω εκπομπή. Κάποια στιγμή είπα, "ρε παιδί μου, ότι η εξέλιξη είναι αυτή", αλλά μετά, όταν είδα ότι βγάζω περισσότερα λεφτά ως πανελίστας, είπα "μια χαρά".

Και τα ταξίδια μου τα πάω, και λεφτά βγάζω. Γιατί να έχω στο κεφάλι μου το άγχος των νούμερων ή να με λένε, ή να λένε "γιατί; Δεν πρόκειται να κάνεις νούμερα". Δεν έκαναν άλλοι κι άλλοι, εγώ θα κάνω;

Αλλά ο Γιάννης που με ξέρει, και έχει συζητήσει μαζί μου, και ξέρει ότι δεν την έχω αυτή την πιλάλα είναι κρίμα. Εκτός αν το κάνει σκόπιμα γιατί κάτι πρέπει να πει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην απαντάω», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Κάθε φορά που θα βγαίνει ο Γιάννης και θα λέει μια μαλ…, κάθε φορά ξεχωριστά θα του απαντάω. Ο Γιάννης που έφτυνε τον Λιάγκα και τώρα πήγε εκεί που έφτυνε και γλείφει για να προωθήσει την παράστασή του.

Επίσης ο Γιάννης τώρα τουλάχιστον πήγε στον Λιάγκα να, να μου τα χώσει, γιατί ήθελε να προωθήσει την παράστασή του.

Την πρώτη φορά που πήγε, ο Γιάννης δεν είχε παράσταση τότε να προωθήσει. Πήγε απλώς για να με βρίσει.

Λοιπόν, έναν χρόνο ο Γιάννης ασχολείται μαζί μου και λέει εμένα κακό παιδί. Ο Γιάννης είναι διαρκώς οργισμένος».

Σε νέα αναφορά μέσα από το ραδιόφωνο ο Δημήτρης Ουγγαρέζος σχολίασε ότι τελείωσε με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη διότι δεν αντέχει την κριτική.

«Είμαι εγώ ο νέος Βελόπουλος, παιδιά, του Πρωινού. Με τον Γιάννη, όλη τη χρονιά, χρόνια πολλά του στέλνω, όταν μπήκε στο νοσοκομείο του ‘στειλα περαστικά. Δεν είναι απ’ τη μια στιγμή στην άλλη. Ο Γιάννης επιμένει, μετά από οκτώ μήνες, να με βρίζει. Επειδή τον συμφέρει προφανώς για να πουλήσει και την παράστασή του στον Γιώργο Λιάγκα. Εγώ τελείωσα τώρα με τον Γιάννη. Ό,τι έκανα, το ‘κανα όλη τη χρονιά. Και τι πήρα ως απάντηση; Να βγει να με ξαναβρίσει, οργισμένος.

Του ‘χω στείλει μηνύματα όταν το είπα! Μετά του ‘στειλα κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Μετά του έστειλα, σας λέω, στις γιορτές. Όταν νοσηλεύτηκε. Ποτέ δεν έχει απαντήσει ο Γιάννης, που το παίζει ότι εγώ άλλαξα. Δεν άλλαξα εγώ! Εγώ μια χαρά φίλος του ήμουνα. Και καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Από τώρα δεν είμαι φυσικά.

Εκείνος δεν απαντούσε σε όλα τα μηνύματα. Δεν είναι ότι ξαφνικά εμένα κάτι με έπιασε και τον κριτίκαρα. Ο Γιάννης δεν μπορεί να δεχτεί την κριτική και την κρατάει οκτώ μήνες. Και μια κριτική που είχα και δίκιο. Τελείωσε, τελείωσε! Τελείωσε, τελείωσε. Τελείωσε» είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Στη συνέχεια, συμπλήρωσε: «Καλά, αυτό τώρα που κανονίσανε να πάνε και για ψάρεμα ενώ τον έβριζε ο άλλος. Σου έρχεται μια αηδία. Κι ο Γιώργος τώρα, επειδή του μίλησα μετά, φυσικά και θυμάται.

Ο ίδιος το ‘λεγε και στον αέρα. Μου ‘λεγε “ο φίλος σου που δεν μου μιλάει” και “ο φίλος σου που δεν έρχεται για συνέντευξη” και “ο φίλος σου που με βρίζει”. Τα ήξερε ο Γιώργος, τα ‘λεγε στον αέρα. Του λέω, “Καλά ρε, δεν θυμάσαι;”. “Ναι” μου λέει…».