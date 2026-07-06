Κατερίνα Γερονικολού: «Δεν έχω ψάξει ποτέ κινητό - Θα ήθελα, αλλά με κρατάει η αξιοπρέπεια»

Η Κατερίνα Γερονικολού ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα» χθες (5/7) και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» που παρουσίαζε φέτος ο σύντροφός της, Γιάννης Τσιμιτσέλης, δηλώνοντας φανατική θαυμάστρια, ενώ εξομολογήθηκε πως αν και θα το ήθελε, δεν έχει ψάξει ποτέ κινητό λόγω αξιοπρέπειας.

«Ήμουν τρελή φαν της εκπομπής. Είχα δει από τις 200 εκπομπές τις 150. Κάθε φορά που ήμουν σπίτι, την έβλεπα. Θαυμάζω όσους κάνουν live εκπομπές.

Είναι πολύ δύσκολο και επειδή το δικό σας περιβάλλον είναι πολύ πιο τοξικοεξαρτώμενο, και δεν έχει πολλή αθωότητα, σας θαυμάζω γιατί, πολλοί είστε αθώοι και παραμένετε αγνοί στον πυρήνα σας.

Είπα στον Γιάννη ότι είμαι πολύ περήφανη για εκείνον γιατί έκανε μια υπέροχη εκπομπή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μακάρι να του τύχουν κι άλλες τέτοιες ωραίες ευκαιρίες.

Εγώ δεν ξέρω αν μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο. Εγώ ονειρεύομαι στην υποκριτική πράγματα. Δεν κοιμάμαι και ονειρεύομαι τι εκπομπή θα παρουσιάσω…» δήλωσε η Κατερίνα Γερονικολού, αποκλείοντας το ενδεχόμενο να τη δούμε κάποια στιγμή να συμμετέχει σε κάποιο ριάλιτι επιβίωσης.

«Δεν θα πήγαινα ποτέ σε ριάλιτι τύπου Survivor. Σε αυτό λέω ποτέ. Δεν θέλω να πάω, δεν θέλω να το ζήσω. Εγώ όταν πεινάω δυο ώρες, γίνομαι ο χειρότερος άνθρωπος στον κόσμο», εξομολογήθηκε η γνωστή ηθοποιός.

Όταν ρωτήθηκε για το αν έχει ψάξει ποτέ το κινητό του συντρόφου της, η Κατερίνα Γερονικολού παραδέχθηκε πως θα το ήθελε, αλλά την κρατάει η αξιοπρέπειά της.

«Δεν ζηλεύω καθόλου τις ερωτικές σκηνές του Γιάννη στις σειρές. Δεν ζηλεύω καθόλου. Ο Γιάννης εντάξει, δεν τρελαίνεται. Ο Γιάννης δεν είναι τόσο κουλ, αλλά δεν δημιουργείται πρόβλημα στη σχέση, δεν μου έχει κάνει σκηνή, απλώς δεν τρελαίνεται.

Δεν είναι δηλαδή ότι θα κάτσουμε να δούμε μια ταινία που παίζω εγώ με κάποιον άλλον και θα τη χαρούμε άμα είναι ερωτικό δράμα… Δεν δημιουργεί πρόβλημα στον άλλο, προς Θεού.

Κινητό δεν έχω ψάξει ποτέ. Θα ήθελα, αλλά δεν το έχω κάνει. Με κρατάει η αξιοπρέπεια, δεν ξέρω, κάτι με κρατάει. Πολλές φορές θα ήθελα να το ψάξω, από περιέργεια, κάτι να τσεκάρω; Κάτι με κρατάει όμως» είπε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Γερονικολού.