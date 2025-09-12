«Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι αγανακτισμένος»: Είχε βρεθεί εξάρτημα παρακολούθησης στο σπίτι του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης αναμένεται σήμερα Παρασκευή (12/9) να καταθέσει μηνύσεις κατά των συγγενικών του προσώπων που είναι οι φυσικοί αυτουργοί για τον «παράνομο εγκλεισμό» του στο Δρομοκαΐτειο, όπως είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» ο δικηγόρος του γνωστού τραγουδιστή, Γιώργος Μερκουλίδης.

«Θα υποβάλλουμε μήνυση εναντίον των φυσικών αυτουργών για τον παράνομο εγκλεισμό του, στο Δρομοκαΐτειο. Είναι τα μέλη της οικογένειάς του και μια οικογενειακή φίλη.

Δεν θα στραφούμε εναντίον των γιατρών, παρόλο που έχουν συμβεί διάφορα θέματα. Η μήνυση που κατατίθεται σήμερα έχει να κάνει με ψευδή κατάθεση και συκοφαντική διαφήμιση», ανέφερε ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, συμπληρώνοντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλες νομικές ενέργειες και αγωγές.

«Μέσα από τη μήνυση ζητάμε την τιμωρία των ανθρώπων που προέβησαν στον εγκλεισμό του Γιώργου Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο», τόνισε ο ίδιος και συμπλήρωσε:

«Είναι τραγικό, είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε άνθρωπο. Βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, αλλά πάνω από όλα πρέπει να προασπίσει την προσωπικότητά του, αλλά και την επαγγελματική και τη φυσική του υπόσταση».

Αναφερόμενος στην ψυχολογική κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη, δεν έκρυψε ότι «είναι στεναχωρημένος, πικραμένος, αγανακτισμένος. Ασφαλώς όλο αυτό που κάνει είναι πολύ δύσκολο και ψυχοφθόρο, αλλά δυστυχώς είναι μονόδρομος γι’ αυτόν και αναγκάζεται να προβεί σε αυτή τη μήνυση».

Από πλευράς του ο Γιώργος Καλλιακμάνης αποκάλυψε στον αέρα της εκπομπής ότι παλαιότερα ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε απευθυνθεί σε εκείνον γιατί θεωρούσε ότι κάποιοι τον παρακολουθούν.

Μάλιστα, είχε πάει στο σπίτι του τραγουδιστή, αναφέροντας πως εκεί είχε βρεθεί κοριός και «ο Γιώργος πήρε στα χέρια του τον δέκτη με τον οποίο τον παρακολουθούσαν», όπως είπε χαρακτηριστικά ο Επίτιμος Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής.

Παρότρυνε δε τον δικηγόρο του Γιώργου Μαζωνάκη να μιλήσει μαζί του επί του θέματος με τον κ. Μερκουλίδη να επιβεβαιώνει ουσιαστικά το περιστατικό, χωρίς όμως, να θέλει να δώσει έκταση στο όλο περιστατικό, ενώ ο κ. Καλλιακμάνης ανέφερε πως μπορεί αυτό να είναι άσχετο με την υπόθεση που έχει απασχολήσει την επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα.