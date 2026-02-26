Ο γιος του Πέτρου Φιλιππίδη μιλά για πρώτη φορά: «Δεν με τρόμαξε η σύγκριση με τον πατέρα μου»

Ο γιος του Πέτρου Φιλιππίδη, φιλοξενήθηκε στο podcast της Πένυς Καβέτσου, και έδωσε την πρώτη συνέντευξη αναφερόμενος στον πατέρα του και πώς ήταν η ζωή του μετά τις καταγγελίες.

Σε απόσπασμα, που έδωσε στη δημοσιότητα το «Breakfast at Star», στον Star, ο γιος του ηθοποιού δήλωσε: «Η σύγκριση με το όνομα του πατέρα μουο δεν με τρόμαξε. Το θεωρώ απολύτως φυσιολογικό. Εννοώ ότι με εκνευρίζει λίγο το γεγονός ότι σε αυτά τα πράγματα, ξέρεις, κάνουμε τους σοκαρισμένους.

Το ξέρεις ότι θα σε συγκρίνουν με τον μπαμπά σου. Δηλαδή αν ήμουν υδραυλικός, ή αν ήμουν μηχανικός αυτοκινήτων, ή αν ήμουν ψυκτικός και ήμουν ο γιος του τάδε ψυκτικού, δεν θα με σύγκριναν με τον πατέρα μου;».

Στη συνέχεια ο Δημήτρης Φιλιππίδης, μίλησε για το πώς διαχειρίστηκε την κατάσταση με τις καταγγελίες εις βάρος του πατέρα του:

«Στην αρχή ήταν πολύ τρομακτικό. Πάρα πολύ. Στην πολύ αρχή. Φυλακές, όλα αυτά... μπαίνει στην καθημερινότητά σου αυτό. Στην αρχή μπορεί να το... να σε τρομάζει πάρα πολύ.

Εγώ ήμουν 23 χρονών. Οπότε στην ηλικία 23 με 28, εγώ αντιμετωπίζω αυτό το πράγμα. Ναι πολλοί έφυγαν από τη ζωή μου μετά από αυτό».