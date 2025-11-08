Ο Γκόρντον Ράμσεϊ έμεινε «παγωτό» με λογαριασμό σε γεύμα: Τι να μην παραγγέλνετε σύμφωνα με τον διάσημο σεφ

Όταν θέλεις να φας σε ένα γνωστό εστιατόριο που δεν «σηκώνει εύκολα η τσέπη σου» κοιτάζεις σίγουρα κριτικές για να δεις αν αξίζει. Ακόμα και αν χρήστες κάνουν λόγο για «χρυσούς λογαριασμούς», είναι πιθανό να μην πειστείς καθώς η φήμη και οι διαδικτυακές αναρτήσεις από τον χώρο, σε κάνουν να θέλεις να πας οπωσδήποτε. Όταν όμως σεφ που κατέχει οκτώ αστέρια Michelin σοκάρεται με τον λογαριασμό, εκεί ίσως και να είναι η στιγμή που πρέπει να το ξανασκεφτείς.

Ο τοπ σεφ παγκοσμίως Γκόρντον Ράμσεϊ δοκίμασε για εμάς ένα εστιατόριο στις Κάννες για τα γενέθλια της συζύγου του και έμεινε «παγωτό» από το ποσό που κλήθηκε να πληρώσει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, το φαγητό στο τριών αστέρων εστιατόριό του Ράμσεϊ, του μπορεί να κοστίσει πάνω από 100 λίρες ανά άτομο, γεγονός που μας προϊδεάζει για το πόσο ακριβό μπορεί να ήταν το εστιατόριο της Νότια Γαλλίας.

Ράμσεϊ: «Αν η μαμά μου έβλεπε πόσα πλήρωσα θα με κλωτσούσε»

Ο Γκόρντον Ράμσεϊ λοιπόν, θυμήθηκε την αντίδραση του όταν κλήθηκε να πληρώσει στα γενέθλια τις γυναίκας του στο εστιατόριο των Καννών.

«Καθίσαμε σε ένα ξενοδοχείο στις Κάννες και έφαγε έναν αστακό επειδή λατρεύει τους αστακούς. Είναι μια απόλαυση, είναι τα γενέθλιά της», είπε o Ράμσεϊ, αποκαλύπτοντας ότι χρέωσαν το τεράστιο ποσό των 220 ευρώ (190 λίρες) για έναν αστακό.

«Και δεν είμαι τσιγκούνης και δεν είμαι σφιχτός, εντάξει, ποτέ δεν αμφισβητώ τον λογαριασμό. Αλλά 220 ευρώ, τι στο καλό συμβαίνει;»

Καθώς η Τάνα πάλευε να το τελειώσει, ο διάσημος σεφ είπε ότι «το άρπαξε και το έφαγε» επειδή δεν ήθελε να πάει χαμένο.

«Αν η μαμά μου άκουγε ότι είχα πληρώσει 220 ευρώ για ένα κυρίως πιάτο με αστακό στη νότια Γαλλία, θα με κλωτσούσε», λέει. «Δεν ξοδεύει ούτε αυτά το μήνα για ψώνια της».



Ο Γκόρντον Ράμσεϊ: Αποκαλύπτει το φαγητό που δεν πρέπει ποτέ να παραγγείλετε

Ο σταρ του Hell’s Kitchen δήλωσε σε συνέντευξή του στο περιοδικό Town & Country ότι δεν πρέπει ποτέ να παραγγείλετε ορεκτικό από τη λίστα με τις «ειδικές προσφορές», το οποίο συνήθως είναι σούπα.

«Ρωτήστε ποια ήταν η χθεσινή σούπα ημέρας πριν από τη σημερινή», είπε. «Ίσως να είναι η σούπα του μήνα».

Σε προηγούμενη συνέντευξη του στην Daily Mail, δήλωσε ότι οι θαμώνες θα πρέπει να είναι επιφυλακτικοί με οποιοδήποτε μέρος καυχιέται για την ποιότητα του φαγητού του, χρησιμοποιώντας λέξεις όπως «διάσημο» ή «καλύτερο στη χώρα» χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο.

Ωστόσο, η κορυφαία συμβουλή του είναι να μην παραγγέλνετε σχεδόν τίποτα από τον πίνακα ειδικών προσφορών, ειδικά αν φαίνεται ότι υπάρχουν πολλές επιλογές εκεί.

Και συμπλήρωσε: «Οι ειδικές προσφορές είναι εκεί για να εξαφανίζονται κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Όταν απαριθμούν 10 ειδικές προσφορές, αυτό δεν είναι ξεχωριστό».