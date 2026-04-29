O χορός της Νταϊάνα και το πρεξενιό του Καρόλου: Οι άγνωστες στιγμές των Γουίνδσορ στον Λευκό Οίκο

Οι επισκέψεις μελών της βρετανικής βασιλικής οικογένειας στον Λευκό Οίκο, από τις πρώτες διστακτικές αλλά ενθουσιώδεις επαφές του 19ου αιώνα μέχρι τις λαμπερές δεξιώσεις, όπου η βασίλισσα Ελισάβετ χόρευε «The lady is a tramp» και η πριγκίπισσα Νταϊάνα «You are the one that I love», αφηγούνται μια μακρά ιστορία, που ξεπερνά την τυπική διπλωματία. Κι έχει άλλοτε κινηματογραφικό κι άλλοτε απρόσμενα ανθρώπινο χαρακτήρα.

