Ο ηθοποιός Άντριου Σκοτ μιλά για την σεξουαλικότητά του και αποκαλύπτει τι τον ενοχλεί

Ο Άντριου Σκοτ έχει γίνει γνωστός μέσα από τους ρόλους του στο Fleabag, στο All of us Strangers ή στο Ripley στο Netflix και στο Sherlock του BBC.

Ο Ιρλανδός ηθοποιός, σε συνέντευξη που έδωσε με αφορμή τον ρόλο του στο Ripley, μίλησε για την προετοιμασία του και για τη φιλία του με την Τέιλορ Σουίφτ αλλά και για τη σεξουαλικότητά του.

Ο Άντριου Σκοτ έχει αναφερθεί στο παρελθόν στις ενστάσεις του, σχετικά με τον τρόπο που γίνεται συζήτηση για τη σεξουαλικότητα των ανθρώπων. Συγκεκριμένα, ο όρος «ανοιχτά γκέι» είναι που τον ενοχλεί.

