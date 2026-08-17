Πώς ο Μάθιου ΜακΚόναχι κατάλαβε ότι έπρεπε να κόψει τα ναρκωτικά

Η στιγμή που κάποιος κόβει «μαχαίρι» μια βλαβερή συνήθεια, είναι κάτι που δεν το ξεχνάει ποτέ. Ο ηθοποιός Μάθιου ΜακΚόναχι ήταν γνωστό σε όλους στο Χόλιγουντ ότι λάτρευε να καπνίζει ενίοτε κάποιο τσιγάρο μαριχουάνας, μέχρι που συνειδητοποίησε πως αυτή η συνήθεια του προκαλούσε μεγαλύτερο κακό παρά καλό.

Ο ηθοποιός που μετά το "True Detective" στην τηλεόραση και το "The Dallas Buyers Club" στο σινεμά, είδε την καριέρα του να γνωρίζει μια νέα εκτόξευση, η οποία παραμένει σε εξέλιξη, πρόσφατα μίλησε γι' αυτό το συμβάν, του κοψίματος της μαριχουάνας, στο περιοδικό Rolling Stone.

Σε μια συνέντευξη γεμάτη ιστορίες, μεταξύ αυτών και μια όπου περιγράφει πώς το album των U2, "Rattle and Hum" τον έφερε κοντά στον μοναχισμό, ο ο Μάθιου μας χάρισε μια ανυπέρβλητή αφήγηση για την εποχή που ήταν βαθιά μέσα στα μαλακά ναρκωτικά.

Συγκεκριμένα, αποκαλύπτει πως κάποτε δεν είχε καταφέρει να είναι παρών στο πάρτι των γενεθλίων του εξαιτίας των ναρκωτικών. Είχε πάρει το αυτοκίνητο, είχε φτάσει σπίτι, μέχρι που έβαλε να παίξει το τραγούδι "That's The Way Love Goes" της Τζάνετ Τζάκσον. Το άκουσε 24 φορές (!) καθηλωμένος στο αμάξι του. Βγήκε όταν το πάρτι είχε τελειώσει.

Η λεπτομέρεια που δίνει έξτρα ενδιαφέρον στην ιστορία, είναι πως ο Μάθιου και η Τζάνετ υπήρξαν για λίγο και ζευγάρι!