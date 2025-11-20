Όλοι είχαμε συγκλονιστεί όταν είχαμε μάθει ότι ο Κέβιν Σπέισι (Kevin Spacey), ήρθε αντιμέτωπος με κατηγορίες για σεξουαλική κακοπίηση. Αν και δεν κρίθηκε ένοχος σε καμία από τις κατηγορίες, έχει εξαφανιστεί από προσώπου γης και μάλιστα σε πρόσφατη συνέντευξη του δήλωσε «άστεγος».

«Ζω σε ξενοδοχεία, ζω σε Airbnbs, πηγαίνω όπου υπάρχει δουλειά», δήλωσε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός στην εφημερίδα Telegraph εχθές (19/11). «Δεν έχω κυριολεκτικά σπίτι, αυτό προσπαθώ να εξηγήσω».

Ο ηθοποιός δήλωσε στο μέσο ενημέρωσης ότι η οικονομική του κατάσταση «δεν είναι καλή» μετά το σκάνδαλο αλλά είπε ότι «ποτέ δεν έφτασε» στο σημείο της χρεοκοπίας.

Ο Σπέισι — ο οποίος αρνείται σθεναρά οποιαδήποτε παράνομη πράξη — είπε ότι «τα έξοδα τα τελευταία επτά χρόνια ήταν αστρονομικά».

Πρόσθεσε: «Είχα πολύ λίγα έσοδα και όλα τα έξοδα». Σχετικά με την «ακύρωση» του στο Χόλιγουντ, ο Σπέισι είπε: «Το ξεπερνάς».

«Με περίεργο τρόπο, νιώθω ότι επέστρεψα στο σημείο από όπου ξεκίνησα, δηλαδή πήγα εκεί όπου υπήρχε δουλειά», είπε ο ηθοποιός, ο οποίος ζούσε προηγουμένως στο Μπάλτιμορ του Μέριλαντ.

«Όλα είναι αποθηκευμένα και ελπίζω ότι κάποια στιγμή, αν τα πράγματα συνεχίσουν να βελτιώνονται, θα μπορέσω να αποφασίσω πού θέλω να εγκατασταθώ ξανά».

Κέβιν Σπέισι: Οι κατηγορίες

Ο 66χρονος ηθοποιός του «American Beauty» κατηγορήθηκε από περισσότερους από 30 άνδρες — μεταξύ των οποίων και ο ηθοποιός του «Star Trek: Discovery» Anthony Rapp — για ανάρμοστη συμπεριφορά ή σεξουαλική επίθεση, με τις καταγγελίες να αρχίζουν να εμφανίζονται το 2017.

Η Netflix τελικά απέκλεισε τον εμβληματικό ρόλο του Spacey στην εξαιρετικά δημοφιλή σειρά «House of Cards», η οποία τελείωσε το 2018 με τη συμπρωταγωνίστριά του Robin Wright να τον αντικαθιστά στο τιμόνι.

Ο Σπέισι κρίθηκε αθώος για την επίθεση σε τέσσερις άνδρες τον Ιούλιο του 2023, σε μια πολύκροτη δίκη στο Ηνωμένο Βασίλειο, και κρίθηκε μη υπεύθυνος σε μια αγωγή το 2022 στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με την Telegraph, ο ηθοποιός της ταινίας «Horrible Bosses» εμφανίστηκε αυτή την εβδομάδα σε ένα θέρετρο στη Λεμεσό της Κύπρου, καθώς προσπαθεί να προχωρήσει μπροστά.

Με την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ «Spacey Unmasked» το 2024, ο ηθοποιός αρνήθηκε και πάλι τις κατηγορίες που του αποδόθηκαν, λέγοντας ότι δεν μπορούσε πλέον να «επιτρέψει να δέχεται αβάσιμες επιθέσεις» χωρίς να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

«Αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη για τη συμπεριφορά και τις πράξεις μου στο παρελθόν, αλλά δεν μπορώ και δεν θα αναλάβω ευθύνη ούτε θα ζητήσω συγγνώμη από κανέναν που έχει επινοήσει πράγματα για μένα ή έχει υπερβάλει τις ιστορίες για μένα», δήλωσε στον πρώην βρετανό δημοσιογράφο Dan Wootton τον Μάιο του 2024.

«Ποτέ δεν είπα σε κανέναν ότι αν μου προσφέρει σεξουαλικές χάρες, θα τον βοηθήσω στην καριέρα του, ποτέ», ισχυρίστηκε.

Τον Μάιο, ο Σπέισι έλαβε ένα βραβείο για το σύνολο του έργου του σε μια εκδήλωση στις Κάννες της Γαλλίας, κατά τη διάρκεια της οποίας χαρακτήρισε τα τελευταία χρόνια «δύσκολα».