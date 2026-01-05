Ο Κωστής Μαραβέγιας τραγούδησε το Κάτι Ξέρεις και έγινε viral: «Ρία Ελληνίδου με κατάθλιψη»

Ο Κωστής Μαραβέγιας έκανε την ανατροπή και ερμήνευσε τη μεγάλη επιτυχία «Κάτι Ξέρεις» της Ρίας Ελληνίδου, αλλά σε πολύ διαφορετικό και σίγουρα καθόλου χορευτικό ύφος όπως η εκδοχή που γνωρίζουμε.

Σε βίντεο που ανέβασε ο γνωστός τραγουδιστής χθες Κυριακή (4/1) στο προφίλ του στο TikTok, τον βλέπουμε να παίζει τη μελωδία στο αρμόνιο και να σιγοτραγουδάει, ενώ στη λεζάντα του βίντεο έγραψε με μεγάλη δόση αυτοσαρκασμού: «Ρία Ελληνίδου με κατάθλιψη».

Όπως ήταν αναμενόμενο το βίντεο δεν άργησε να γίνει viral και να ξεπεράσει σε λίγεες ώρες τα 203.000 views με πολλούς χρήστες του TikTok να μην κρύβουν την έκπληξή τους με το βίντεο του Κωστή Μαραβέγια, ενώ δεν έλειψαν και τα χιουμοριστικά σχόλια, όπως «Στοίχημα έχασε», «Είμαι στενούς;», «AI είναι»