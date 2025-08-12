Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε μετά από 9 χρόνια πρόταση γάμου στην Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου, Κριστιάνο Ρονάλντο (Cristiano Ronaldo) έκανε -και- επίσημα πρόταση γάμου στην επί χρόνια σύντροφό του, Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ (Georgina Rodríguez), όπως έκανε γνωστό η ίδια με ανάρτηση στο Instagram.

«Ναι, δέχομαι. Σε αυτήν και σε όλες τις ζωές μου», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησης στα ισπανικά και τη συνόδευσε με ένα στιγμιότυπο που διακρίνεται το χέρι της πάνω σε αυτό του Ρονάλντο, με ένα εκθαμβωτικό μονόπετρο να κοσμεί το δάκτυλό της.

Η ανάρτηση έχει ξεπεράσει τα 8 εκατομμύρια likes, ενώ πλήθος διασημοτήτων έσπευσαν να ευχηθούν στο ζευγάρι μεταξύ των οποίων η Κιμ Καρντάσιαν (Kim Kardashian), η Κιάρα Φεράνι (Chiara Ferragni) και η Λόρεν Σάντσεζ-Μπέζος (Lauren Sanchez-Bezos).

Κριστιάνο Ρονάλντο: Πού γνωρίστηκε το ζευγάρι

Ο δημοσιογράφος Πιρς Μόργκαν (Piers Morgan), ο οποίος είχε πάρει συνέντευξη από τον Κριστιάνο Ρονάλντο το 2022, ευχήθηκε στον ποδοσφαιριστή «τόση επιτυχία στον γάμο του, όση έχει στα γήπεδα».

Το ζευγάρι, το οποίο έχει δημιουργήσει μια μεγάλη οικογένεια, γνωρίστηκε πριν από εννέα χρόνια στο κατάστημα του οίκου Gucci στη Μαδρίτη, όπου εργαζόταν η Ροντρίγκεζ, ενώ ο Ρονάλντο αγωνιζόταν στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο διεθνής αστέρας του ποδοσφαίρου, έχει αποκτήσει πέντε παιδιά, δύο εκ των οποίων μοιράζεται με την σύντροφό του.

Τον Απρίλιο του 2022, η Τζορτζίνα έφερε στον κόσμο την κόρη τους, Μπέλα, όμως η οικογενειακή τους ευτυχία επισκιάστηκε από την τραγική απώλεια του δίδυμου αδελφού της, ο οποίος γεννήθηκε νεκρός.

Η διάσημη οικογένεια ζει σήμερα στο Ριάντ, την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων του ποδοσφαιριστή με την Αλ Νασρ. Ο Ρονάλντο εντάχθηκε στην ομάδα τον Δεκέμβριο του 2022 με τις ετήσιες αποδοχές να φτάνουν τα £177 εκατομμύρια ($238 εκατομμύρια). Πριν από δύο μήνες, ανανέωσε το συμβόλαιό του, μέχρι το 2027 βάζοντας τέλος στις φήμες που τον ήθελαν να αποσύρεται από την ενεργό δράση, σύμφωνα με το BBC.