Ο Λαζόπουλος «γλέντησε» με Χρυσόστομο: «Φοράει τρεις Ferrari και του φταίει το πουκάμισο»

Με το μοναδικό του σχόλιο, ο Λάκης Λαζόπουλος τα έβαλε με τον μητροπολίτη Δωδώνης Χρυσόστομο, ο οποίος έγινε viral προ ημερών για την απότομη παρατήρηση που έκανε σε διευθυντή σχολείου, επειδή φορούσε το πουκάμισο έξω από το παντελόνι.

Με την κυκλοφορία του βίντεο, αναδύθηκε παλαιότερη εμφάνιση αυτού του κληρικού σε εκπομπή, όπου έκανε χυδαία σχόλια για τον βιασμό, λέγοντας ευθέως πως αν μία γυναίκα συλλάβει λόγω βιασμού, τότε ήθελε την πράξη.

Αντιπαραβάλλοντας αυτά τα δύο, ο Λάκης Λαζόπουλος σατίρισε τις εκτός «τόπου» προτεραιότητες του ιερέα.

#Λαζοπουλος χθες στο #αλ_τσαντιρι για τον μητροπολίτη Δωδώνης Χρυσόστομο και το επεισόδιο με τον διευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζακύνθου. pic.twitter.com/CNVHDxrlQU — antonis kelaidonis (@antonkelaidon) November 13, 2025

Λαζόπουλος: «Με Ferrari στο κεφάλι, τον νοιάζει το πουκάμισο»

Παραθέτοντας τα σχετικά αποσπάσματα, ο παρουσιαστής είπε: «Αυτός, επειδή είναι άνθρωπος πρώτα, πρέπει να μιλάει ανθρώπινα. Ο λόγος του θεού είναι ανθρώπινος. Μάς λέει ότι ο βιαστής αν βιάσει, η γυναίκα το ήθελε από πριν.

Οι άγιοι από πίσω του στην εκκλησία είναι ρακένδυτοι. Ο παπάς φοράει τρεις Ferrari στο κεφάλι, σε διαμάντια, και του φταίει ο άνθρωπος που είναι με το πουκάμισο έξω. Έκανε και μόδα ο Χριστός; Με οντισιόν διάλεξε τους 12 αποστόλους;».