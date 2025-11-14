«Ο Λιάγκας είναι η ντροπή της υφηλίου, ξεφτιλίζεται»: Η Μουτίδου πετάει το γάντι στον παρουσιαστή

Με βαρείς χαρακτηρισμούς τοποθετήθηκε η Σοφία Μουτίδου για τον Γιώργο Λιάγκα στο talk show της, χαρακτηρίζοντας τον γνωστό παρουσιαστή «ντροπή» και «ξεφτίλα».

«Τι κατάντια, τι ντροπή της υφηλίου. Γιατί θεέ μου; Δεν νιώθετε ότι είναι ντροπή; Κάνω τα πάντα για να πω κάτι για εσένα και μετά έρχομαι δημόσια και λέω "δεν είναι για εσένα".

Ποιος μίλησε για απιστία; Δεν θα φαγωθώ με το τί είπε ο Λιάγκας. Έχει δείξει μέσα στα χρόνια πόσο...είναι, δεν υπάρχει λέξη. Ξεφτιλίζεται χρόνια τώρα μπροστά στα μάτια μας και εμείς παραμένουμε ένα φιλοθεάμων κοινό.

Είναι μοιραίο που είναι τόσα χρόνια στη θέση που είναι. Ο κόσμος πάντως δεν τον βλέπει για την ειλικρίνειά του».