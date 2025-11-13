Ο Λιάγκας έστειλε εξώδικο στον Λαζόπουλο: «Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος ανοιχτός»

Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Γιώργο Λιάγκα και τον Λάκη Λαζόπουλο με τον πρώτο να στέλνει εξώδικο στον δεύτερο ύστερα από τη σάτιρα που του έκανε στο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» την προηγούμενη εβδομάδα.

Στη χθεσινή (12/11) εκπομπή ο Λάκης Λαζόπουλος εμφανίστηκε στη σκηνή με το εξώδικο στο χέρι λέγοντας σε σατιρικό τόνο: «Και επειδή έχω γράμμα... Είναι ένα εξώδικο που μου έστειλε ο Λιάγκας.

Έκανε κοινοποίηση και στην ΕΣΗΕΑ, στην οποία δεν ανήκω. Δεν έχω πει κανένα νέο. Εγώ αναφέρομαι στις ειδήσεις που λέτε εσείς ότι είναι ειδήσεις. Δεν έκανε το ρεπορτάζ του σωστά».

Αναφερόμενος στο περιεχόμενο του εξώδικου ο Λάκης Λαζόπουλος - μεταξύ άλλων - είπε:

«Ζητάει να ζητήσω συγνώμη εντός 10 ημερών για τον τρόπο που έθιξα την προσωπικότητα του. Τώρα έχει περάσει μια μέρα μόνο οπότε μπορώ να πω αυτό που σκέφτομαι. Κατ’ αρχήν, κ. Λιάγκα, αν ήρθες εσύ μετά από δυόμισι χιλιάδες χρόνια για να καταργήσεις τον Αριστοφάνη, άργησες πάρα πολύ.

Ακόμα και η κυβέρνηση της ΝΔ, που προηγήθηκε από σένα, ζητώντας από το Mega να σταματήσω, δεν τα κατάφερε γιατί απλά το κανάλι δεν ήθελε. Εμένα, όμως, ακόμα και αν με έδιωχναν από το κανάλι, δεν θα άλλαζα τις απόψεις μου. Εγώ δεν κάνω κωλοτούμπες στον αέρα» σημείωσε αρχικά Λάκης Λαζόπουλος.

«Η άποψη σου για τον εαυτό σου είναι γνωστή σε όλους Γιώργο και τη λες καθημερινά. Τι θες τώρα; Να έρθω στο δικαστήριο να κάνω τι; Να συμφωνήσω με σένα, να μου αποδείξεις ότι είσαι έξυπνος και όχι πονηρός; Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος ανοιχτός. Η άποψή μου δεν αλλάζει.

Θα ήθελα μόνο να σου πω ότι η κυβέρνηση ψάχνει εναγωνίως να βρει κάποιον να καταφέρει ένα πλήγμα στη σάτιρα για να μπορέσουν χρησιμοποιώντας τον να διαλύσουν με μηνύσεις τους πάντες και να φιμώσουν μια και καλή οποιαδήποτε ελεύθερη φωνή γιατί νευριάζουν».

«Όσο για τα ρεπορτάζ, τα οποία λες ότι κάνεις καλά, να σε ενημερώσω ότι το ρεπορτάζ που έκανες στην περίπτωση τη δική μου, ότι λιποθύμησα και με πήγαν στο νοσοκομείο, τότε που χτύπησα το κεφάλι μου, ήταν παντελώς ψεύτικο. Δεν έκανα τίποτα. Ξέρεις γιατί; Γιατί πιστεύω ότι ο κόσμος γνωρίζει.

Εγώ απευθύνομαι στους ανθρώπους, όχι στα δικαστήρια. Η αλήθεια είναι μέσα στον κόσμο. Η σάτιρα είναι και θα παραμείνει η ανάσα του κόσμου, αλλά αυτά τα μαθαίνει κανείς από μικρός», πρόσθεσε ο Λάκης Λαζόπουλος.