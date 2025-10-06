Μενού

Ο Light και η Άννα Θεοδωρίδη έγιναν για πρώτη φορά γονείς

Πλήθος κόσμου σχολίασαν την ανάρτηση στο Instagram. Light και Άννα Θεοδωρίδη έγιναν γονείς.

Reader symbol
Newsroom
Ο Light και η Άννα Θεοδωρίδη
Ο Light και η Άννα Θεοδωρίδη | NDP Photos
  • Α-
  • Α+

Με μία ανάρτηση στο Instagram, η Άννα Θεοδωρίδη και ο ράπερ Light γνωστοποίησαν πως ήρθε στη ζωή το πρώτο τους παιδί, με τους δύο νέους γονείς να υποδέχονται ένα υγιέστατο αγοράκι.

«Όλη μου η καρδιά» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης η Άννα Θεοδωρίδη, με το «καρουζέλ» των φωτογραφιών στο Instagram να περιλαμβάνει τόσο την ίδια όσο και τον Light να κρατούν το παιδί τους.

Στα σχόλια πλήθος κόσμου έσπευσε να συνεχάρη τους γονείς, με την Ελένη Φουρέιρα μεταξύ άλλων να γράφει: «Αγάπη μου, να σας ζήσει».

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

LIFESTYLE