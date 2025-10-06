Με μία ανάρτηση στο Instagram, η Άννα Θεοδωρίδη και ο ράπερ Light γνωστοποίησαν πως ήρθε στη ζωή το πρώτο τους παιδί, με τους δύο νέους γονείς να υποδέχονται ένα υγιέστατο αγοράκι.
«Όλη μου η καρδιά» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης η Άννα Θεοδωρίδη, με το «καρουζέλ» των φωτογραφιών στο Instagram να περιλαμβάνει τόσο την ίδια όσο και τον Light να κρατούν το παιδί τους.
Στα σχόλια πλήθος κόσμου έσπευσε να συνεχάρη τους γονείς, με την Ελένη Φουρέιρα μεταξύ άλλων να γράφει: «Αγάπη μου, να σας ζήσει».
