Ο Μάνος Νιφλής για την πρώτη συνάντηση με την Ελισάβετ Μουτάφη: «Ήμουν έτοιμος να φύγω - Άθλια συμπεριφορά»

Μια σπάνια εξομολόγηση για την προσωική του ζωή και το πρώτο του ραντεβού με την σύζυγό του Ελισάβετ Μουτάφη, έκανε ο δημοσιογράφος Μάνος Νιφλής.

Μιλώντας στο «Super Κατερίνα», στον Alpha, θυμήθηκε τα χρόνια της γνωριμίας τους λέγοντας ότι ήταν έτοιμος να «φύγει την πρώτη φορά που συναντήθηκαν» επειδή η ηθοποιός είχε «άθλια συμπεριφορά», όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Τη δεύτερη φορά που βρεθήκαμε για φαγητό με την Ελισάβετ, έχει παραδεχτεί η ίδια ότι ήταν αγενέστατη. Ήμασταν με παρέα βέβαια, δεν ήμασταν μόνοι μας. Είτε ήταν εκεί είτε δεν ήταν, συμπεριφερόταν με έναν τρόπο… Αργότερα παραδέχτηκε ότι δεν ήταν καλά εκείνες τις ημέρες, εξομαλύνθηκε, αλλά ήμουν έτοιμος να σηκωθώ να φύγω. Δηλαδή μας έσωσε μία παρέμβαση ενός φίλου, που είπε: Παιδιά, πάμε όλοι μαζί για ποτό. Άθλια η συμπεριφορά.

Η Ελισάβετ είναι ίσως το πιο καλοπροαίρετο πλάσμα που μπορεί να υπάρχει στον κόσμο. Σε εκνευριστικό σημείο, που μπορεί να γυρίσει στο σπίτι και να της πεις Έχω τσακωθεί με τη Βίκυ γιατί μου έκανε αυτό και θα προσπαθήσει να δικαιολογήσει τη Βίκυ. Αυτό, όσο κι αν διαμαρτύρομαι και τσακωνόμαστε, είναι ο λόγος που συγκρουόμαστε, το αγαπώ, στην πραγματικότητα» αποκάλυψε ο Μάνος Νιφλής.