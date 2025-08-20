Ο Μαζωνάκης «απασφάλισε» μετά το εξιτήριο: «Ίσως εγώ να είμαι τρελός, αλλά εσύ...»

Σχεδόν δύο ημέρες μετά την περιπέτειά του στο Δρομοκαΐτειο, ο Γιώργος Μαζωνάκης επιστρέφει δυναμικά, σε ανάρτηση που αφήνει αιχμηρούς υπαινιγμούς για άτομα που τον επιβουλεύονται, και τον οδήγησαν στον εγκλεισμό.

Σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram, ο αγαπημένος τραγουδιστής δημοσίευσε βίντεο, σατυρικά ενδεδυμένο με την επιτυχία του, «Τρελός», και τη λεζάντα να γράφει:

«Ίσως εγώ να' μαι τρελός, αλλά εσύ έτσι κι αλλιώς, ποτέ δεν με έκανες καλά στην αγκαλιά σου».

Η ανάρτηση του Γιώργου Μαζωνάκη | Instagram

Μαζωνάκης: Το «καρφί» για τους συγγενείς του

Στην ανάρτηση, κάτω από το βίντεο μίας μαριονέτας που τον «εκπροσωπεί» ο τραγουδιστής γράφει ακόμα: «Όταν ο Μαζωνάκης σε χάρτινη έκδοση νιώθει περισσότερα από εσένα».

Δεν είναι δύσκολο να δει κανείς πως το βίντεο είναι αιχμή για τους συγγενείς του, οι οποίοι, όπως είναι γνωστό, απαίτησαν την εισαγωγή του στην κλινική, εκφράζοντας την ανησυχία τους για την ψυχική του κατάσταση.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης νοσηλεύτηκε από τις 14 έως τις 18 Αυγούστου, πήρε εξιτήριο αφού δύο ειδικοί ψυχίατροι τον εξέτασαν και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν έπασχε από κάποιο ψυχικό νόσημα.