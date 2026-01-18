Ο Μαζωνάκης βρήκε λύση για το κρύο: Κέρασε σφηνάκια στους fans που περίμεναν στην ουρά

Μια από εκείνες τις στιγμές που επιβεβαιώνει στους θαυμαστές του γιατί αποκαλούν τον Γιώργο Μαζωνάκη, «άρχοντα» της νύχτας, εκτυλίχθηκε έξω από το νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται.

Ο τραγουδιστής, σε μια αυθόρμητη και ζεστή κίνηση, βγήκε στον δρόμο και… κέρασε σφηνάκια όσους περίμεναν υπομονετικά στην ουρά.

Το βίντεο που ανέβασε στο Instagram έγινε αμέσως talk of the town στα social media. Ο Μαζωνάκης πλησιάζει το πλήθος με χαμόγελο και την κλασική του ενέργεια, χαιρετώντας τους με το χαρακτηριστικό: «Αγάπες μου, τι κάνετε;»

Το κοινό, ήδη ενθουσιασμένο, απαντά με συνθήματα όπως «όσο ζω Μαζώ» και «νάτος ο άρχοντας», δημιουργώντας μια μικρή γιορτή στο πεζοδρόμιο.

Και τότε έρχεται η ατάκα που έκανε το βίντεο να απογειωθεί: «Φέρνω σφηνάκια για να ζεσταθείτε παιδιά!»

Λίγα δευτερόλεπτα μετά, ένας σερβιτόρος εμφανίζεται με δίσκο γεμάτο σφηνάκια και τα μοιράζει στον κόσμο που περιμένει να μπει στο κέντρο.

Η κίνηση του τραγουδιστή σχολιάστηκε θερμά στα social media, με πολλούς να τον αποθεώνουν για το ότι παραμένει κοντά στο κοινό του και δεν ξεχνά όσους τον στηρίζουν εδώ και χρόνια.

Το βίντεο συγκέντρωσε δεκάδες σχόλια και κοινοποιήσεις, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δυνατή σχέση του Μαζωνάκη με τους θαυμαστές του -μια σχέση που, όπως φαίνεται, «ζεσταίνεται» και με… σφηνάκια.