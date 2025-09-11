Ο Μαζωνάκης καταθέτει την Παρασκευή μήνυση στην οικογένειά του

Ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης, μετά τη σύντομη νοσηλεία του στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο», καταθέτει αύριο, Παρασκευή (12/9) μήνυση σε βάρος της οικογένειάς του και φίλους της (σ.σ. οικογένειας).

Ο νομικός του εκπρόσωπος μίλησε στο Mega και δήλωσε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης αναμένεται να καταθέσει μήνυση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών εναντίον όσων ενεπλάκησαν στον ακούσιο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του συνηγόρου του στο Mega, οι κατηγορίες αφορούν τόσο φυσικούς όσο και ηθικούς αυτουργούς – με βασικούς εμπλεκόμενους μέλη της οικογένειάς του αλλά και μία γυναίκα που φέρεται να διατηρεί φιλική σχέση μαζί τους.

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι είπε ο δικηγόρος του

«Η μήνυση αφορά ψευδείς καταθέσεις, πάνω στις οποίες στηρίχθηκαν ενέργειες που είχαν ως αποτέλεσμα τον εξευτελισμό και τη διασπορά ανακριβειών γύρω από τον κ. Μαζωνάκη. Ήταν ενέργειες παράνομες, καταχρηστικές και βαθιά προσβλητικές για την προσωπικότητά του» ανέφερε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος.

Ο ίδιος ο τραγουδιστής, όπως εξήγησε ο νομικός του εκπρόσωπος, δεν επιθυμούσε να φτάσουν τα πράγματα σε αυτό το σημείο. Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή φέρεται να είναι για τον ίδιο μονόδρομος, προκειμένου να αποκαταστήσει την αλήθεια και να υπερασπιστεί την αξιοπρέπειά του.

«Δεν είναι εύκολη αυτή η απόφαση. Το κάνει με βαθιά λύπη, όμως μετά από όσα έγιναν, είναι πλέον ζήτημα προστασίας της προσωπικής του ελευθερίας και του ονόματός του. Ο διασυρμός που υπέστη δεν μπορεί να μείνει αναπάντητος», σημείωσε ο συνήγορός του.