Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος μάς παρουσίασε τον γιο του στη Μύκονο: Σαν δυο σταγόνες νερό

Pατέρας και γιος έκαναν βόλτα στα Ματογιάννια της Μυκόνου.

Dimitrakopoulos
Μιχάλης Δημητρακόπουλος | NDP
Τις διακοπές του στη Μύκονο απολαμβάνει ο ποινικολόγος Μιχάλης Δημητρακόπουλος και μαζί του βρίσκεται και ο γιος του.

Όπως αποκαλύφθηκε από τον φωτογραφικό φακό του NDP, πατέρας και γιος έκαναν βόλτα στα Ματογιάννια της Μυκόνου δείχνοντας να μην ενοχλούνται από τις κάμερες. 

Dimitrakopoulos
Δημητρακόπουλος και υιός | NDP

 

Ο ποινικολόγος θα επιστρέψει το επόμενο διάστημα στη βάση του καθώς για ακόμα μια χρονιά θα χειριστεί σημαντικές υποθέσεις.

