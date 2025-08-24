Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος μάς παρουσίασε τον γιο του στη Μύκονο: Σαν δυο σταγόνες νερό

Τις διακοπές του στη Μύκονο απολαμβάνει ο ποινικολόγος Μιχάλης Δημητρακόπουλος και μαζί του βρίσκεται και ο γιος του.
Όπως αποκαλύφθηκε από τον φωτογραφικό φακό του NDP, πατέρας και γιος έκαναν βόλτα στα Ματογιάννια της Μυκόνου δείχνοντας να μην ενοχλούνται από τις κάμερες.
Ο ποινικολόγος θα επιστρέψει το επόμενο διάστημα στη βάση του καθώς για ακόμα μια χρονιά θα χειριστεί σημαντικές υποθέσεις.
Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.