Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος μάς παρουσίασε τον γιο του στη Μύκονο: Σαν δυο σταγόνες νερό

Τις διακοπές του στη Μύκονο απολαμβάνει ο ποινικολόγος Μιχάλης Δημητρακόπουλος και μαζί του βρίσκεται και ο γιος του.

Όπως αποκαλύφθηκε από τον φωτογραφικό φακό του NDP, πατέρας και γιος έκαναν βόλτα στα Ματογιάννια της Μυκόνου δείχνοντας να μην ενοχλούνται από τις κάμερες.

Δημητρακόπουλος και υιός | NDP

Ο ποινικολόγος θα επιστρέψει το επόμενο διάστημα στη βάση του καθώς για ακόμα μια χρονιά θα χειριστεί σημαντικές υποθέσεις.