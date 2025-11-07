Ο Μικρούτσικος «δίκασε» Σίλα Σεραφείμ: «Από το '90 αποτυχημένος, σταμάτησαν να τον καλούν»

Βαρείς χαρακτηρισμούς κατά του κατ' επάγγελμα κωμικού Σίλα Σεραφείμ χρησιμοποίησε χθες (7/11) ο Ανδρέας Μικρούτσικος, με αφορμή την επίθεση που είχε εξαπολύσει ο πρώτος κατά του ακτιβιστή Ιάσονα Αποστολόπουλου.

Ο Σίλας Σεραφείμ, γνωστός για την αντιπάθεια που τρέφει για την Παλαιστίνη και τους υποστηρικτές της, είχε επιτεθεί στον Ιάσονα Αποστολόπουλο σχετικά με ανάρτηση που είχε κάνει ο ακτιβιστής, για τη δράση του στο Νότιο Σουδάν.

Χθες, στην εκπομπή Buongiorno, ο ακτιβιστής είχε καταλογίσει στον επαγγελόμενο κωμικό προπαγάνδα υπέρ της κυβέρνησης, με τον κ. Μικρούτσικο να σχολιάζει: «Κρίμα με ποιον μεγαλώνουν τα παιδιά του. Κρίμα, με τι πατέρα και τι κελεύσματα, συγγνώμη, είναι ανεπίτρεπτο αυτό.

Μικρούτσικος: «Από το 90 αποτυχημένος ήταν ο Σεραφείμ»

Ο παρουσιαστής συνέχισε τη φραστική «δίκη» του Σεραφείμ, λέγοντας:

«Ο Ιάσονας μιλά για τρολ που πληρώνεται, για συγκεκριμένη αποστολή που αναλαμβάνει. Τον συγκεκριμένο άνθρωπο επειδή τον ξέρω από τη δεκαετία του '90, όποτε γινόταν βράδυ εκλογών, μία δύο εκπομπές τον καλούσαν ως κωμικό.

Είχε έρθει σε αυτές και ο Χάρυ Κλυν και ο Λάκης, για να γελάει ο κόσμος. Μερικές χρονιές, ένας από αυτούς ήταν ο συγκεκριμένος. Για τον συγκεκριμένο θυμάμαι, δεν είχα τίποτα μαζί του, μου ήταν και συμπαθής στη φάτσα, μας άφηνε άναυδους.

Έβγαινε ο Λάκης και ο Χάρυ Κλυν και κλαίγαμε. Τα αστεία του Σίλα δεν ήταν αστεία, από τότε φαίνεται είχε πολιτική γραμμή. Έβγαινε και ήταν παντελώς αποτυχημένος για αυτό που έκανε, για αυτό σταμάτησε, σταμάτησαν να τον καλούν».