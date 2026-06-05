Μενού

Ο μοναδικός τύπος άσκησης που μπορεί να σε βοηθήσει να χτίσεις μυϊκή μάζα με λιγότερη προσπάθεια

Μια απλή αλλά αποτελεσματική μορφή άσκησης που βοηθά στην ενδυνάμωση και στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, χωρίς να απαιτεί υπερβολικά έντονες προπονήσεις.

Reader symbol
Newsroom
Γυμναστική
Γυναίκα κάνει γυμναστική | Shutterstock
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Η ανάπτυξη μυϊκής μάζας δεν χρειάζεται απαραίτητα να περιλαμβάνει πολύωρες και εξαντλητικές προπονήσεις.

Η έκκεντρη άσκηση εστιάζει στη φάση επιμήκυνσης της μυϊκής κίνησης, όπως το κατέβασμα ενός αλτήρα ή το περπάτημα σε κατηφόρα, και μπορεί να βοηθήσει στην ενδυνάμωση και την αύξηση της μυϊκής μάζας με λιγότερη προσπάθεια σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους προπόνησης.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE