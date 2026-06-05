Ο μοναδικός τύπος άσκησης που μπορεί να σε βοηθήσει να χτίσεις μυϊκή μάζα με λιγότερη προσπάθεια

Η ανάπτυξη μυϊκής μάζας δεν χρειάζεται απαραίτητα να περιλαμβάνει πολύωρες και εξαντλητικές προπονήσεις.
Η έκκεντρη άσκηση εστιάζει στη φάση επιμήκυνσης της μυϊκής κίνησης, όπως το κατέβασμα ενός αλτήρα ή το περπάτημα σε κατηφόρα, και μπορεί να βοηθήσει στην ενδυνάμωση και την αύξηση της μυϊκής μάζας με λιγότερη προσπάθεια σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους προπόνησης.
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