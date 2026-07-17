Ο Μπεν Άφλεκ είδε την «Οδύσσεια» και σεληνιάστηκε: Πήρε τον Ματ Ντέιμον και του μιλούσε για μία ώρα

Ο σύγχρονος «Οδυσσέας» του Κρίστοφερ Νόλαν, Ματ Ντέιμον, δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τον «παλιόφιλό» του στη ζωή αλλά και στη μεγάλη οθόνη, Μπεν Άφλεκ, ο οποίος είχε μόλις δει την «Οδύσσεια» στο σινεμά.

Ο Άφλεκ είχε ενθουσιαστεί τόσο με την ταινία, ώστε για μία ώρα φαίνεται πως δεν έβαζε γλώσσα μέσα του, βλέποντας τον επί 45 χρόνια φίλο του να πρωταγωνιστεί σε άλλη μία ερμηνεία καριέρας.

O Ντέιμον που υποδύεται τον βασιλιά της Ιθάκης στην τελευταία κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους, αποκάλυψε τη συγκινητική αντίδρασή του Άφλεκ αμέσως μόλις είδε την πολυαναμενόμενη ταινία.

Ντέιμον για Άφλεκ: «45 χρόνια περίμενα αυτό το τηλέφωνο»

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο MTV UK, ο ηθοποιός δήλωσε αρχικά πως οι δύο τους έχουν περάσει πολλά μαζί και πως ο Μπεν Άφλεκ είναι πολύ σημαντικός για εκείνον:

«Έχουμε περάσει πάρα πολλά μαζί σε αυτή τη φιλία των 45 χρόνων. Είναι μία από τις μεγάλες αγάπες της ζωής μου, αυτό μπορώ να πω για τον Μπεν», είπε.

Όταν ρωτήθηκε για την αντίδραση του Άφλεκ μόλις είδε την ταινία που ο Ματ Ντέιμον πρωταγωνιστεί, ο «Οδυσσέας» απάντησε πως:

«Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από εκείνον που νομίζω πως περίμενα να λάβω για 45 χρόνια» και πρόσθεσε: «Μιλούσε ασταμάτητα για μία ώρα, σαν να είχε παρακολουθήσει την ταινία πολλές φορές. Ήταν σαν να είχε δει την ταινία 20 φορές. Κατάλαβε τα πάντα, κάθε λεπτομέρεια, με κάποιον τρόπο τα είχε απορροφήσει όλα σε μία μόνο προβολή».

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός αποκάλυψε πώς αντέδρασε η δεύτερη κόρη του Ιζαμπέλα παρακολουθώντας την ταινία: «Μου είπε “Μπαμπά, είμαι περήφανη για σένα”».