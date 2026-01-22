Μενού

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ επιβεβαιώθηκε: Καλεσμένος του γάμου του «κάρφωσε» τη Βικτόρια για τον προκλητικό χορό της

Η Βικτόρια Μπέκαμ βάλθηκε να καταστρέψει τον πρώτο χορό του γιου της, Μπρούκλιν, με την Νίκολα Πελτζ, στον γάμο τους, όπως επιβεβαιώνει ένας από τους 500 καλεσμένους.

Μπρούκλιν - Βικτόρια Μπέκαμ
Μπρούκλιν - Βικτόρια Μπέκαμ | Shutterstock
Το drama της οικογένειας Μπέκαμ φαίνεται πως - μάλλον - μόλις ξεκίνησε. Τα τελευταία εικοσιτετράωρα, το διαδίκτυο έχει διχαστεί, αφού οι αποκαλύψεις του Μπρούκλιν Μπέκαμ για τη χειριστική συμπεριφορά των γονιών του, τις απόπειρες να καταστρέψουν τη σχέση του με την Νίκολα Πελτζ και την εμμονή τους με την «τέλεια εικόνα» της οικογένειάς τους, έχουν προκαλέσει κρότο.

Μετά από μήνες σιωπής, ο 25χρονος πήρε την απόφαση να τοποθετηθεί δημόσια για όσα λέγονται, γράφονται ή ακούγονται, ξεκαθαρίζοντας τους λόγους που αποστασιοποιήθηκε από τους γονείς του.

