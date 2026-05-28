Ο Νίκολας Κέιτζ άλλαξε επίσημα το όνομά του: «Δεν ήθελα να είμαι ο γελωτοποιός ξάδελφος της οικογένειας Κόπολα»

Το όνομα Κόπολα βάραινε περισσότερο από όσο νομίζαμε τον Νίκολας Κέιτζ που από την περασμένη χρονιά έχει υιοθετήσει ως νόμιμο το καλλιτεχνικό του. Ο ηθοποιός κατά δήλωσή του, δεν θέλει να θεωρείται ο «γελωτοποιός ξάδελφος» της δυναστείας Κόπολα και έτσι πλέον είναι ο Νικ Κέιτζ στην οθόνη και στη ζωή.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, που γεννήθηκε ως Νίκολας Κιμ Κόπολα αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο Variety, η οποία δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 27 Μαΐου, ότι πέρυσι έκανε νομικά το καλλιτεχνικό του όνομα και επίσημο. Ο 62χρονος ηθοποιός είπε πως προτιμά να είναι ο «πατριάρχης» της δικής του οικογένειας, παρά «ο γελωτοποιός ξάδελφος» μιας δυναστείας του Χόλιγουντ.

«Είμαι ο Νικ Κέιτζ. Άλλαξα νόμιμα το όνομά μου πέρυσι», δήλωσε ο πρωταγωνιστής του Spider-Noir στο Variety. «Είμαι ο Νικ Κέιτζ στη ζωή και ο Νικ Κέιτζ στην κάμερα. Είναι προτιμότερο να είμαι ο πατριάρχης της δικής μου μικρής οικογένειας παρά ο γελωτοποιός ξάδελφος στο περιθώριο της οικογένειας κάποιου άλλου. Έτσι αποφάσισα να το τολμήσω και να είμαι ο “Κέιτζ”.»

Πώς προέκυψε το όνομα Νίκολας Κέιτζ

Ο Κέιτζ εμπνεύστηκε το επώνυμό του από τον φανταστικό χαρακτήρα της Marvel, Λουκ Κέιτζ, ενώ, όπως είπε, στην οικογένειά του συζητούσαν συχνά και για τον πρωτοποριακό συνθέτη Τζον Κέιτζ. Παράλληλα, αναζητούσε ένα όνομα «σύντομο και εύηχο», παρόμοιο με εκείνο του Τζέιμς Ντιν (James Dean).

«Σκέφτηκα ότι θα κρατήσω το όνομα "Νίκολας", γιατί έτσι με ονόμασε ο πατέρας μου - με τη γαλλική ορθογραφία, κάτι που πάντα με εκνεύριζε, επειδή όλοι προσθέτουν ένα “h”», εξήγησε ο Κέιτζ. «Δεν ξέρω γιατί επέλεξε τη γαλλική γραφή! Αλλά έτσι έκανε.»

Ο ηθοποιός είπε επίσης πως δεν τον ενοχλεί αν ο κόσμος τον αποκαλεί «Νικ» ή «Νίκολας».

«Είμαι και τα δύο! Νομίζω ότι ο κόσμος με γνωρίζει και με τα δύο ονόματα», δήλωσε στο Variety.

Η οικογένεια Κόπολα

Ο Κέιτζ είναι γιος του αείμνηστου Όγκαστ Κόπολα, του μεγάλου αδελφού του Φράνσις Φορντ Κόπολα και της Τάλια Σάιρ. Άλλα γνωστά μέλη της οικογένειας Κόπολα είναι η κόρη του Φράνισς, Σοφία Κόπολα, καθώς και ο γιος της Σάιρ, Τζέισον Σβαρτζμαν. Παππούς και γιαγιά τους ήταν ο συνθέτης Καρμάιν Κόπολα, που έγραψε μουσική για πολλές ταινίες του Φράνσις, και η Ιτάλια Κόπολα.

Ο Κέιτζ χρησιμοποιεί το όνομα «Νίκολας Κέιτζ» σχεδόν σε ολόκληρη την καριέρα του, με εξαίρεση έναν τηλεοπτικό πιλότο του 1981 και την ταινία Fast Times at Ridgemont High του 1982.

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Fast Times, όπως θυμήθηκε, πολλοί τον πλησίαζαν λέγοντάς του ατάκες όπως: «Λατρεύω τη μυρωδιά του Νίκολας το πρωί», παραπέμποντας στη διάσημη ατάκα από την ταινία του θείου του, Apocalypse Now. Αυτή η συνεχής σύνδεση με την οικογένεια δυσκόλευε τη δουλειά του και, τελικά, αποφάσισε πως είχε κουραστεί.

«Αποφάσισα ότι δεν το χρειάζομαι αυτό και το άλλαξα σε Κέιτζ», είχε δηλώσει στο Wired το 2022. «Είναι ένας συνδυασμός του Λουκ Κέιτζ από τη Marvel Comics και του Τζον Κέιτζ, του πρωτοποριακού συνθέτη. Αυτό λέει πολλά για όσα κάνω από τότε.»