Ο no1 προορισμός στον κόσμο για ταξίδια μετά τον χωρισμό - Και είναι αρκετά γνώριμος

Κανένας χωρισμός δεν είναι εύκολη υπόθεση, ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις αποτελεί μονόδρομο. Η περίοδος του «πένθους» είναι αποδεκτή από την ψυχολογία, καθώς κάθε άνθρωπος πρέπει να εκτονώσει την ένταση που κρύβει μέσα του, να εκφράσει όσα νιώθει και να προχωρήσει παρακάτω. Πριν γυρίσει σελίδα, όμως, υπάρχει ένα βήμα, που όσοι το τολμούν, δικαιώνονται. Ένα ταξίδι με φίλους είναι πάντα μια καλή ιδέα για να ξεπεράσεις έναν χωρισμό. Σωστά; Σωστά. Ο προορισμός; Μετά από παγκόσμια έρευνα, βρέθηκε πού ταξιδεύουν οι περισσότεροι «χωρισμένοι» του κόσμου. Φτιάξε βαλίτσες, αλλά δεν θα πας μακριά.

