Ο πιο καυτός γαλαζοαίματος που πιθανότατα δεν είχατε ξανακούσει γιόρτασε πριν από λίγες ημέρες τα 29α γενέθλιά του και αναμένεται να μπει για τα καλά στο προσκήνιο μέσα στον επόμενο χρόνο.

Πρόκειται για τον Αλέξανδρο Κάρολο Όγκιλβι, ο οποίος είναι 60ς στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου και λέγεται ότι μετά την αποφοίτησή του από τη Βασιλική Στρατιωτική Ακαδημία Sandhurst τον Αύγουστο πρόκειται να συμμετάσχει στην παρέλαση Trooping the Colour τον επόμενο χρόνο.

Ο εντυπωσιακός γαλαζοαίματος, ο οποίος έχει λάβει τον βαθμό αξιωματικού στο σώμα Blues and Royals, είχε απαθανατιστεί φωτογραφικά αρκετά σοβαρός και αρκετά όμορφος ώστε οι θαυμαστές των royals να τον ανακηρύξουν ως «τον πιο περιζήτητο εργένη της Βρετανίας».

Ο χαρακτηρισμός φαίνεται να του ταιριάζει απόλυτα, καθώς είναι εγγονός της αγαπημένης ξαδέλφης της βασίλισσας Ελισάβετ, της πριγκίπισσας Αλεξάνδρας.

Εκτός από το ότι αναφέρεται ως singel ο Αλέξανδρος διαθέτει εμφάνιση μοντέλου και εντυπωσιακά ακαδημαϊκά προσόντα, αλλά και χιούμορ, έχοντας περιγράψει τον εαυτό του ως «απατεώνα και ανασφαλή» και λέγοντας ότι ένα από τα αγαπημένα του χόμπι εκτός δουλειάς είναι η «η εξάσκηση στη βρετανική προφορά».

8 things to know about Alexander Charles Ogilvy, the “hottest” British royal you’ve never heard of https://t.co/c5BTP07Z0B — Cosmopolitan UK (@CosmopolitanUK) December 2, 2025

Ποιος είναι ο Αλέξανδρος Κάρολος Όγκιλβι

Γεννημένος στο Εδιμβούργο το 1996, ο Αλέξανδρος Κάρολος Όγκιλβι είναι εγγονός της ξαδέλφης της βασίλισσας Ελισάβετ —της πριγκίπισσας Αλεξάνδρας— και γιος του Τζέιμς Όγκιλβι και της συζύγου του, Τζούλια.

Μέχρι σήμερα, έχει διατηρήσει μια σχετικά χαμηλών τόνων ζωή παρά τη βασιλική του καταγωγή και επιλέγει να μένει μακριά από τα φώτα των social media, κρατώντας τον λογαριασμό του στο Instagram ιδιωτικό.

Παρόλα αυτά, ο Αλέξανδρος προκάλεσε αίσθηση στο διαδίκτυο όταν βίντεο από την άφιξή του στην κηδεία της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ τον Σεπτέμβριο του 2022 έγιναν viral στο TikTok.

Αν και ο ίδιος σπάνια δημοσιεύει κάτι για τον εαυτό του, η μεγαλύτερη αδελφή του, η κοσμική προσωπικότητα και ιστορικός Φλόρα Βέστερμπεργκ, μοιράζεται συχνά κοινές εμφανίσεις και οικογενειακές στιγμές τους — συμπεριλαμβανομένης και μιας τρυφερής φωτογραφίας που ανέβασε για τα 29α γενέθλια του Αλέξανδρου στις 12 Νοεμβρίου.

Σε μία από τις πιο κομψές εμφανίσεις του, ο Αλέξανδρος πόζαρε δίπλα στη Φόρα στον γάμο της το 2021, με λεζάντα: «Χρόνια πολλά στον υπέροχο αδελφό μου Αλέξανδρος. Είμαστε πολύ περήφανοι για τον Βρετανό αξιωματικό του Στρατού μας (στο σύνταγμα Blues and Royals). Ήταν μια εξαιρετική χρονιά για σένα».

Πριν το πανεπιστήμιο, υπήρξε κορυφαίος μαθητής στο Merchiston Castle School στο Εδιμβούργο — ένα σχολείο με ετήσιο κόστος 43.000 λίρες — αποσπώντας άριστους βαθμούς.

Έχει αποκτήσει διπλό πτυχίο στην Πληροφορική και τα Οικονομικά από το Ivy League Brown University, και αξιοποίησε τις σπουδές του δουλεύοντας για μια αναγνωρισμένη εταιρεία ψηφιακής ταυτοποίησης στη Νέα Υόρκη.

Η προσωπική του ζωή

Παρά το γεγονός ότι ο Αλέξανδρος Όγκιλβι στο παρελθόν συνδέθηκε ερωτικά με αρκετές κοσμικές προσωπικότητες (it-girls), πιστεύεται ότι είναι αυτήν τη στιγμή single.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στην Πληροφορική και τα Οικονομικά στο Brown University, φέρεται να είχε σχέση με τη Μικαέλα Κένεντι Κουόμο, εγγονή του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι.

Σύμφωνα με το Tatler, ο Αλέξανδρος έχει επίσης βγει με το μοντέλο Ιζαμπέλα Καρλότα Πόπιους, η οποία εμφανίζεται τακτικά στις λίστες με τις πιο καλοντυμένες της βρετανικής Vogue.