Ο Πιρς Μπρόσναν «κάηκε» από σάλτσα και η Έλεν Μίρεν «πνίγηκε» στα γέλια

Η Έλεν Μίρεν και ο Πιρς Μπρόσναν εμφανίστηκαν στην εκπομπή The Tonight Show with Jimmy Fallon στο πλαίσιο της προώθησης της νέας τους ταινίας του Netflix, The Thursday Murder Club.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής και με τα γνωστά challenge που βάζει ο Τζίμι Φάλον στους καλεσμένους του, οι δύο ηθοποιοί δοκίμασαν μια ιδιαίτερα πικάντικη σάλτσα, που περιείχε jalapeños, ντομάτες, σκόρδο και άλλα υλικά.

Η Μίρεν ενθουσιάστηκε με τη γεύση, χαρακτηρίζοντάς την «υπέροχη», ενώ συνέχισε να τρώει με ευχαρίστηση.

Ο Μπρόσναν, αντίθετα, δυσκολεύτηκε να την καταπιεί, βήχοντας και φυσώντας αέρα, λέγοντας τελικά: «Δεν φτιάχνω καυτερή σάλτσα ούτε χαλαπένιο».

Η σκηνή προκάλεσε γέλια και χειροκροτήματα από το κοινό, με τον Φάλον να αστειεύεται ότι ο Μπρόσναν πνίγεται.

Η ταινία The Thursday Murder Club, σε σκηνοθεσία Κρις Κολόμπους, βασίζεται στο βιβλίο του Ρίτσαρντ Όσμαν και ακολουθεί τέσσερις ηλικιωμένους που λύνουν ανεξιχνίαστες υποθέσεις φόνων. Πέρα από τους Μίρεν και Μπρόσναν, συμμετέχουν οι Μπεν Κίνγκσλεϊ, Σίλια Ίμρι, Ναόμι Άκι, Ρίτσαρντ Ε. Γκραντ, Τζόναθαν Πράις, Χένρι Λόιντ-Χιουζ και Τομ Έλις.

Πηγή: People