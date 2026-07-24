Ο Ρόμπι Γουίλιαμς περνάει καταπληκτικά με τις φήμες για το τι έπεσε από το στόμα του - Τι ήταν τελικά

Με απολογητική διάθεση ξύπνησε ο Ρόμπι Γουίλιαμς, όσον αφορά στην εμφάνισή του στον τελικό του Μουντιάλ 2026. Όσοι τον είδαν, έμειναν μία μία απορία: τι έπεσε από το στόμα του;

Καθώς μιλούσε σε κάμερα στο γήπεδο, έπεσε από το στόμα του ένα λευκό αντικείμενο και προσγειώθηκε στο μικρόφωνό του.

Ο 52χρονος παγκοσμίου κλάσης σταρ θέλησε να εξηγήσει τι ήταν αυτό, που προκάλεσε τόσο ντόρο, δίνοντας μία απλή απάντηση: μία μέντα.

«Θα ήθελα να απολογηθώ για το αντικείμενο που έπεσε πάνω στο μικρόφωνο. Ήταν εξαιρετικά αντιεπαγγελματικό και ο κόσμος ανησύχησε για μένα. Αλλά είναι εντάξει γιατί έχω αρκετές ακόμα» είπε σε βίντεο που ανήρτησε στο Instagram και έδειξε τη γλώσσα του, όπου είχε βάλει άλλες δύο.

«Μόλις ξύπνησα και νιώθω... μέντα» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο, και συνόδευσε το κείμενο με ένα χαρούμενο emoj.

Σημειώνεται πως το διαδίκτυο, που λατρεύει την ίντριγκα βρήκε να πει πολλά για την εμφάνιση του Γουίλιαμς, με τις πιο απλές θεωρίες να είναι... αυτονόητες.

«Το διαδίκτυο έχει άλλο ένα γεγονός για το οποίο θα δηλώνει απολύτως σίγουρο για το τι συνέβη» σχολίασε, σε άλλη τοποθέτησή του.

«"Θυμάσαι όταν ο Ρόμπι ήταν απίστευτα τρελός στο Παγκόσμιο Κύπελλο;" Δεν ήμουν. Δεν είμαι. Και δεν έχω τρελαθεί εδώ και πολύ καιρό» επεσήμανε, προφανώς υπονοώντας πως δεν είχε κάνει χρήση κάποιας ουσίας.

Παραδέχθηκε πως «δεν διάβασα πολλά από τα σχόλια, ίσως γιαυτό μου φαίνεται αληθινά ξεκαρδιστικό το περιστατικό».