Ο σεφ των διασήμων Μάικλ Κιαρέλο πέθανε έπειτα από αλλεργική αντίδραση

Μια αλλεργική αντίδραση που οδήγησε σε αναφυλακτικό σοκ οδήγησε στον θάνατο τον αστέρα του Food Network και διάσημο σεφ, Μάικλ Κιαρέλο. Πηγή από το ιατροδικαστικό γραφείο της κομητείας Νάπα φέρεται να είπε στο TMZ την Τετάρτη (22/11) ότι το αναφυλακτικό σοκ του διάσημου σεφ οδήγησε στη συνέχεια σε καρδιακή προσβολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ρεπορτάζ του TMZ, ο σεφ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τον περασμένο μήνα, όπου οι γιατροί κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή, αλλά δυστυχώς πέθανε αργότερα από υποξική-ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια, μια εγκεφαλική δυσλειτουργία που προκαλείται από έλλειψη οξυγόνου και ροής αίματος.

Δεν είναι σαφές αν η θανατηφόρα αλλεργική αντίδρασή του σχετιζόταν ή όχι με κάποιο τρόφιμο. Ο Κιαρέλο είχε επίσης κοκαΐνη στον οργανισμό του, αλλά δεν πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών, φέρεται να δήλωσε το γραφείο του ιατροδικαστή. Αντιθέτως, η πρόσφατη χρήση κοκαΐνης αναφέρθηκε ως «άλλη σημαντική κατάσταση» για τον θάνατό του.

Ο Κιαρέλο πέθανε στο νοσοκομείο στις 7 Οκτωβρίου περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του. Ήταν 61 ετών. Ήταν οικοδεσπότης εκπομπών τόσο στο Food Network όσο και στο PBS και εμφανίστηκε σε προγράμματα όπως το "Top Chef", το "Top Chef Masters" και το "The Next Iron Chef". Το 2005, κέρδισε το Daytime Emmy για την εκπομπή "Easy Entertaining with Michael Chiarello" του Food Network.