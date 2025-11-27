Ο Snik θα γίνει μπαμπάς για πρώτη φορά: «Θα αυξηθούν τα μέλη της οικογένειας»

Ο Snik ετοιμάζεται να ζήσει ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια της ζωής του, καθώς ανακοίνωσε πως θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά. Ο δημοφιλής τράπερ αποκάλυψε το χαρμόσυνο νέο μέσα από δηλώσεις του στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1, επιβεβαιώνοντας ότι με τη σύντροφό του, Marta Aharonian, περιμένουν το πρώτο τους παιδί.

Οι φήμες είχαν φουντώσει το τελευταίο διάστημα, αφού η Marta δεν έκρυβε τη χαρά της στα social media. Ωστόσο, το ζευγάρι επέλεξε να κάνει την επίσημη ανακοίνωση μόλις τώρα.

Μετά τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Καραϊσκάκης», ο Snik μίλησε στην κάμερα και με χαμόγελο δήλωσε: «Θα αυξηθούν τα μέλη της οικογένειας. Θα το δείτε το φύλο, να ευχηθείς με έναν πόνο».

Η σύντροφός του βρίσκεται ήδη στον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης, ενώ η πρώτη δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού είχε γίνει τον Αύγουστο του 2023. Η Marta Aharonian, επιχειρηματίας με δικό της κατάστημα στην Κηφισιά, είναι ήδη μητέρα ενός κοριτσιού και τώρα ετοιμάζεται να μεγαλώσει την οικογένειά της μαζί με τον Snik.