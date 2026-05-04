Ο Στέλιος Ρόκκος παρίστανε τον ζητιάνο στην Ιταλία αλλά δεν έπεισε - «Φαίνεσαι καλοταϊσμένος»

Τον ζητιάνο προσποιήθηκε ο Στέλιος Ρόκκος σε δρόμο της Ιταλίας, μάλλον χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία, με το βίντεο να ανεβαίνει στο TikTok και να γίνεται viral.

Ο Στέλιος Ρόκκος παριστάνει τον ζητιάνο | @steliosrokkos_official - TikTok
Ο Στέλιος Ρόκκος ανέβασε στο προφίλ του στο TikTok όπου τον βλέπουμε να παριστάνει τον ζητιάνο σε δρόμο της Ιταλίας όπου βρέθηκε με τη σύζυγό του, Λελέ Γκόφ.

Βέβαια, αν κρίνουμε από την αντίδραση μίας γυναίκας που έτυχε να περνάει από το σημείο, μάλλον ο γνωστός τραγουδιστής δεν έπεισε και πολύ αφού εκείνη του είπε: «φαίνεσαι πολύ καλοταϊσμένος».

Πάντως, το βίντεο άρεσε στους followers του Στέλιου Ρόκκου στο TikTok, έχοντας ξεπεράσει πλέον τις 27.000 προβολές μέσα σε μία ημέρα και τα σχόλια στην ανάρτηση του τραγουδιστή να έχουν πλημμυρίσει από emojis, τα οποία έχουν δακρύσει από τα γέλια.

@steliosrokkos_official

#italy #roadtrip

♬ πρωτότυπος ήχος - Stelios Rokkos

 

