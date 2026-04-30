Ο Στιβ Καρέλ αποκάλυψε ένα μυστικό για τον ρόλο του στο The Office

O Στιβ Καρέλ δεν θα πει ποτέ "Ι love lamb" (απόπειρα για λογοπαίγνιο - στο παρακάτω video του έβαλαν μπροστά του μια λάμπα - lamp) αλλά θα αποκαλύψει στο κοινό του LadBible πόσο πολύ τον εντυπωσίασε ο Χάρι Στάιλς στην πρόσφατη εμφάνιση του στο Saturday Night Live. Ο 60αρης ηθοποιός που μεγαλώνει σαν το παλιό καλό κρασί, εμφανίστηκε σε νέα εκπομπή του LadBibble με τίτλο "Swipe Stuff" και είπε «ναι ή όχι» σε διάφορα, ξεχωριστά μικροπράγματα της ποπ κουλτούρας, όπως οι ταινίες του Γουίλ Φερέλ και τα βρετανικά ζαχαρωτά.

Προφανώς, αναφέρθηκε και το The Office

Στην Βρετανία βρισκόταν ο αγαπημένος ηθοποιός, στο μέρος όπου πριν σχεδόν 25 χρόνια ο Ρίκι Ζερβέ και ο Στιβ Μέρτσαντ επινόησαν μια σειρά για τους πιο «κάφρους» που υπάρχουν μέσα σε κάθε γραφείο. Την ονόμασαν "The Office" και τον πρωταγωνιστικό ρόλο, αυτόν του μάνατζερ Μάικλ Σκοτ, που δεν έχει ιδέα πως να διευθύνει, τον έδωσαν στον Ζερβέ. Στην αμερικάνικη εκδοχή της σειράς, ο Καρέλ ήταν ο τυχερός, που έφτιαξε από την αρχή τον θρυλικό πια, χαρακτήρα του Σκοτ.

Άραγε έκανε έρευνα για το ρόλο ο Καρέλ;

Ο ίδιος απάντησε πως παρακολούθησε την βρετανική σειρά και τον χαρακτήρα που θα υποδυόταν μόλις για ένα λεπτό! Στη συνέχεια εξήγησε πως αν συνέχιζε να παρακολουθεί πολλά επεισόδια, θα κατέληγε να μιμείται τον Ρίκι Ζερβέ, τον Βρετανό Μάικλ Σκοτ και η αμερικάνικη εκδοχή της σειράς θα αποτύχαινε παταγωδώς. Προτίμησε να βασιστεί στο ενστικτό του.

Μεγάλο ρίσκο από τον Καρέλ, το οποίο αν κρίνουμε από την ισοπεδωτική επιτυχία της σειράς, απέδωσε τα μέγιστα.