Ο ελληνικός ρόλος του Στιβ Καρέλ για τον οποίο κατακρεουργήθηκε από τους κριτικούς στις ΗΠΑ

Το 1997, μια κωμική σειρά 13 επεισοδίων κυκλοφόρησε στο ABC με τίτλο Over the Top. Πρόκειται για τη σειρά που σηματοδότησε το τηλεοπτικό ντεμπούτο του Στιβ Καρέλ, του ηθοποιού που αγαπήθηκε μέσω του The Office.

Στο Over the Top, ο Στιβ Καρέλ υποδύθηκε έναν τρελό Έλληνα σεφ ονόματι Γιώργο. Και η ερμηνεία ήταν τόσο απαίσια, όπως χαρακτηριστικά έχει γράψει γι' αυτήν το primetimer, που χάρισε την χειρότερη και πιο καυστική κριτική στην καριέρα του. Η κριτική ήταν μάλιστα τόσο έντονη που ο Καρέλ θα την μετέτρεπε αργότερα σε performance art.

Ο Στιβ Καρέλ ήταν 23 ετών τότε. Μέχρι εκείνη τη χρονιά είχε κάνει κάποιες τηλεοπτικές διαφημίσεις. Το 1997 έκανε κάστιγνκ για το Over The Top και πήρε τον ρόλο του Yorgo, ενός μάγειρα σ' ένα πολυτελές ξενοδοχείο.

Ο Peter Ko ένας κριτικός και συνεργάτης του λογαριασμού Tee Vee στο YouTube, έγραψε μια φανταστική κριτική 1500 λέξεων για τη σειρά, με το μεγαλύτερο μέρος να είναι αφιερωμένο στον έως τότε άγνωστο κεντρικό χαρακτήρα.

"Μακάρι να μπορούσα να πω ότι ο Καρέλ είναι κακός, αλλά αυτό θα υπονοούσε ότι έχω κάποιο πλαίσιο αναφοράς για να τον κρίνω. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ξαναδεί κάτι σαν αυτό που είδα την περασμένη Τρίτη. Μέχρι τη σειρά του Στιβ Καρέλ στην πρεμιέρα του Over the Top, δεν έχω ξαναζήσει τέτοια αληθινή φρίκη".

Εννέα χρόνια αργότερα, η Ένωση Κριτικών Τηλεόρασης τίμησε τον Καρέλ με βραβείο για τη σειρά του NBC The Office.

Ο Κατέλ ευγνώμων, ανέβηκε στη σκηνή και μετά από μερικά "ευχαριστώ", έβγαλε την κριτική εκείνη του Peter Ko διαβάζοντάς την μπροστά σε ένα κατάμεστο θέατρο που ούρλιαζε από τα γέλια.