Σε μια από τις πιο προσωπικές εξομολογήσεις της καριέρας του προχώρησε ο Θοδωρής Αθερίδης, μιλώντας ανοιχτά για τη μάχη που έδωσε με το αλκοόλ και τη στιγμή που τον οδήγησε να αλλάξει οριστικά τη ζωή του.

Ο γνωστός ηθοποιός, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Στούντιο 4», περιέγραψε πώς βίωσε την εξάρτηση, συνδέοντάς την με την ανάγκη διαχείρισης του άγχους και των προσωπικών δυσκολιών.

«Έχω κάνει πολλά πράγματα στη ζωή μου που μένω με το στόμα ανοιχτό και εγώ ο ίδιος. Όπως το παιδί, το αλκοόλ. Και πώς μπήκα και πώς βγήκα», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως πολλές φορές οι εξαρτήσεις λειτουργούν ως μια μορφή αυτοθεραπείας.

Ο ηθοποιός σημείωσε ότι πίσω από κάθε εξάρτηση κρύβεται συχνά μια βαθύτερη ψυχική ανάγκη, ενώ περιέγραψε το άγχος ως έναν φαύλο κύκλο από τον οποίο είναι δύσκολο να ξεφύγει κανείς χωρίς βοήθεια ή ουσιαστική αλλαγή.

Αναφερόμενος στην απόφαση να σταματήσει το αλκοόλ, αποκάλυψε ότι η καθοριστική στιγμή ήρθε όταν συνειδητοποίησε πως η πορεία που ακολουθούσε τον οδηγούσε στην καταστροφή.

«Τη μέρα που κατάλαβα ότι θα πεθάνω. Ότι δεν πάει κάπου αυτό, αυτό μόνο εκεί οδηγεί», είπε, θυμίζοντας πως τον Αύγουστο του 1999 κοιμόταν ελάχιστα και κατανάλωνε μεγάλες ποσότητες αλκοόλ καθημερινά.

Όπως αποκάλυψε, η 7η Σεπτεμβρίου 1999 ήταν η πρώτη ημέρα που δεν ήπιε καθόλου. Την ίδια μέρα σημειώθηκε ο μεγάλος σεισμός της Αθήνας, ένα γεγονός που, όπως παραδέχθηκε, τότε συνέδεσε συμβολικά με τη δική του εσωτερική αναστάτωση.

«Ήταν η πρώτη φορά που μέχρι τις 3 το μεσημέρι δεν είχα πιει. Και επειδή βλέπω σύμβολα παντού, νόμιζα ότι ο σεισμός αντικατόπτριζε αυτό που συνέβαινε μέσα μου. Πίστευα ότι εγώ τον δημιούργησα. Ήμουν σίγουρος», ανέφερε.

Κλείνοντας, ο Θοδωρής Αθερίδης μίλησε και για την έντονη αντίδρασή του κατά τη διάρκεια του σεισμού, σημειώνοντας πως αργότερα έμαθε από ειδικούς ότι σε ακραίες καταστάσεις συχνά ενεργοποιούνται παλιότερα τραύματα και βαθύτεροι ψυχικοί μηχανισμοί.