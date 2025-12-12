Ο Τίμοθι Σαλαμέ επιτέλους απάντησε αν κρύβεται ή όχι πίσω από τον ανώνυμο ράπερ EsDeeKid

Βάζοντας τέλος στις φήμες που είχαν ταράξει όλο το Διαδίκτυο, ο Τίμοθι Σαλαμέ έδωσε την απάντηση που όλοι περίμεναν για το αν τελικά είναι ή όχι ο ανώνυμος ράπερ EsDeeKid.

Η θεωρία που κυκλοφορούσε είναι ότι ο ηθοποιός κρυβόταν πίσω από τον μυστηριώδη Βρετανό alt-ράπερ EsDeeKid, με τις φήμες να φουντώνουν όλο και πιο πολύ καθώς ο καλλιτέχνης, που κρύβει το πρόσωπο του με μπαλακλάβα, είχε έρθει στο επίκεντρο της επικαιρότητας λόγω του viral τραγουδιού του «LV Sandals».

Ο EsDeeKid, που κατάγεται από το Λίβερπουλ, έγινε γνωστός μέσω TikTok, ενώ το καλοκαιρινό του άλμπουμ «Rebel» ενέτεινε ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον γύρω από την πραγματική του ταυτότητα, με τους φανς να προσπαθούν διακαώς να καταλάβουν ποιος είναι.

Αφορμή για να συνδέσουν τον ράπερ με τον Τίμοθι Σαλαμέ ήταν η αγάπη του ηθοποιού για το hip-hop από παλιά, καθώς εμφανιζόταν ως ράπερ με το όνομα Lil Timmy Tim κατά την παιδική του ηλικία, αλλά και κάποιες ομοιότητες τους στα μάτια.

Επίσης και οι δύο χρησιμοποιούν διπλό «e» στα ονόματα τους, πράγμα που ενέτεινε τις φήμες.

Καλεσμένος στο Heart FM για την προώθηση της νέας του ταινίας «Marty Supreme», ο Σαλαμέ ρωτήθηκε ευθέως για τις φήμες που αφορούν το όνομά του, με εκείνον να απαντά με χιουμοριστική διάθεση: «Δεν έχω κανένα σχόλιο γι’ αυτό. Έχω δύο λέξεις γι’ αυτό».

Κάνοντας μια παύση, πρόσθεσε: «Όλα θα αποκαλυφθούν εν καιρώ», ενώ στη συνέχεια ο ηθοποιός συνέχισε το αστείο, διορθώνοντας τον παρουσιαστή που αναφέρθηκε στην παιδική του περσόνα ως «Little Timmy», λέγοντας καθώς γελούσε: «Δεν ηχεί το ίδιο».