Ο Τζόναθαν Μπέιλι είναι ο πιο σέξι άντρας του 2025 και το βρίσκει παράλογο

«Ο πιο σέξι άντρας εν ζωή για το 2025» ανακηρύχθηκε ο Τζόναθαν Μπέιλι από το περιοδικό People.

Ο 37χρονος σταρ του «Wicked» και του «Bridgerton» is on fire! Έχει ήδη στην κατοχή του ένα βραβείο Laurence Olivier και ένα βραβείο Critics' Choice Television, καθώς και μια υποψηφιότητα για βραβείο Primetime Emmy.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο συμπεριλήφθηκε στο περιοδικό Time στη λίστα Time100 Next με τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες στον κόσμο και τώρα το People τον χρίζει τον πιο σέξι άντρα εν ζωή για το 2025.

«Είναι μια τεράστια τιμή. Προφανώς είμαι απίστευτα κολακευμένος. Και είναι εντελώς παράλογο. Το κρατούσα μυστικό, οπότε ανυπομονώ να το μάθουν οι φίλοι και οι συγγενείς μου. Πολλοί από αυτούς θα θυμώσουν που δεν τους το είπα, αλλά τελικά ξέρω ότι θα χαρούν. Με έχουν δει να μεγαλώνω και ξέρουν ποιος είμαι πίσω από τη “μάσκα” του σέξι άνδρα. Ξέρουν όλα μου τα μυστικά»», δήλωσε ο 37χρονος Βρετανός ηθοποιός στο περιοδικό για τον τίτλο που του απέδωσε.

Ποιοι είναι οι πιο σέξι άντρες των τελευταίων χρόνων σύμφωνα με το People

Ο πρώτος που τον είχε αποκτήσει ήταν ο Μελ Γκίμπσον το 1985, ενώ ο Τζόναθαν Μπέιλι είναι ο 40ος που τον αποκτά.

Προκάτοχοί του τα τελευταία χρόνια, ήταν επίσης οι:

2024: Τζον Κραζίνσκι

2023: Πάτρικ Ντέμπσι

2022: Κρις Έβανς

2021: Πολ Ραντ

2020: Μάικλ Μπ. Τζόρνταν

2019: Τζον Λέτζεντ

2018: Ίντρις Έλμπα

2017: Μπλέικ Σέλτον

2016: Ντουέιν Τζόνσον

2015: Ντέιβιντ Μπέκαμ

2014: Κρις Χέμσγουορθ

2013: Άνταμ Λεβίν

2012: Τσάνινγκ Τέιτουμ

2011: Μπράντλεϊ Κούπερ

2010: Ράιαν Ρέινολντς

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τζόναθαν Μπέιλι έχει μιλήσει ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά του, αποτελώντας τον πρώτο gay άντρα ο οποίος ανακηρύσσεται «ο πιο σέξι εν ζωή» από το People, μια πολύ σημαντική στιγμή στην ιστορία του περιοδικού.

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Μπέιλι

Γεννήθηκε στις 25 Απριλίου 1988 στο Γουόλινγκφορντ του Οξφορντσάιρ και και έχει τρεις μεγαλύτερες αδερφές. Αποφάσισε ότι ήθελε να γίνει ηθοποιός όταν ήταν μόλις πέντε ετών και η γιαγιά του τον πήγε να δει μια παραγωγή του «Όλιβερ!» στο Λονδίνο.

Την πρώτη φορά που πάτησε το πόδι του στο σανίδι ήταν να να πάιξει μια σταγόνα βροχής σε σχολική παραγωγή της Κιβωτού του Νώε.

Η καριέρα του ξεκίνησε όταν ήταν μόλις 7 ετών με τον Μπέιλι να εμφανίζεται σε παραγωγές της Royal Shakespeare Company.

Η μεγάλη τηλεοπτική του επιτυχία ήρθε με τον πρωταγωνιστικό ρόλο του στο Broadchurch του ITV και αργότερα ανέλαβε τον ρόλο του Λόρδου Άντονι Μπρίτζερτον στο δράμα Bridgerton του Netflix.

Tο 2019 κέρδισε το βραβείο Laurence Olivier Β΄ Ανδρικού Ρόλου σε Μιούζικαλ για τον ρόλο του στο μιούζικαλ «Company».

Η πολιτική μίνι σειρά Fellow Travelers (2023) ήταν που του χάρισε ένα βραβείο Critics' Choice Television Award, καθώς και μια υποψηφιότητα για βραβείο Primetime Emmy για τον Καλύτερο Β' Ανδρικό Ρόλο.

Για τον ρόλο του ως Fiyero στην ταινία Wicked (2024), προτάθηκε για το βραβείο Screen Actors Guild Award για τον Καλύτερο Β' Ανδρικό Ρόλο και είδε τη δημοτικότητά του να εκτοξεύεται.

Σύντομα θα τον δούμε και στο «Wicked: For Good», το οποίο θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 21 Νοεμβρίου.