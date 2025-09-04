Ο Τζόρτζιο Αρμάνι έβαλε την υπογραφή του και σε υπερπολυτελές σκάφος

Το όραμα του Τζόρτζιο Αρμάνι για την υψηλή αισθητική δεν περιορίστηκε ποτέ στη μόδα. Στα τελευταία του χρόνια, ο θρυλικός σχεδιαστής επεκτάθηκε δυναμικά στον κόσμο των superyachts, αφήνοντας ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα και στη θάλασσα.

Το αποτέλεσμα αυτής της δημιουργικής πορείας είναι το εντυπωσιακό 72μετρο γιοτ που φέρει την υπογραφή του.

Το σκάφος, καρπός της συνεργασίας του Αρμάνι με την Admiral – μέλος του The Italian Sea Group – αποτελεί το πρώτο από μια αποκλειστική σειρά δύο superyachts, στο πλαίσιο του φιλόδοξου Project Metamorphosis.

Με σατινέ χρυσό χρώμα και ασυνήθιστες γεωμετρικές γραμμές, το γιοτ ενσαρκώνει την οραματική προσέγγιση του Armani, συνδυάζοντας την πολυτέλεια με την αρχιτεκτονική αρμονία.

Ο Αρμάνι δεν ήταν ξένος στον κόσμο της ιστιοπλοΐας. Φανατικός ιστιοπλόος, είχε στην κατοχή του αρκετά ιδιωτικά σκάφη, ανάμεσά τους το Mariù – αφιερωμένο στη μητέρα του – και το Main, ένα σκούρο πράσινο Codecasa που σχεδίασε εξ ολοκλήρου ο ίδιος.

«Από το κύτος μέχρι το εσωτερικό, ενσωμάτωσα όλα όσα θεωρώ σημαντικά στη θάλασσα, εισάγοντας ταυτόχρονα την έννοια του σπιτιού», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά στην BOAT International.

Η ακούραστη δημιουργικότητα του Armani παρέμεινε αμείωτη μέχρι το τέλος. Σύμφωνα με επίσημη δήλωση της εταιρείας του, «εργάστηκε μέχρι τις τελευταίες του μέρες, αφιερωμένος στις συλλογές και στα πολλά τρέχοντα και μελλοντικά έργα».

Το superyacht που φέρει την υπογραφή του αποτελεί πλέον μέρος αυτής της κληρονομιάς – μια πλωτή έκφραση του διαχρονικού του οράματος.